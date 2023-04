La ministra Paola Lazarte, del MTC —con quien me reuní hace poco—, llama a poner en agenda la reforma de la inversión pública en infraestructura, como una de las llamadas reformas de segunda generación. Técnica y respetada —mi sondeo personal entre profesionales del sector da cuenta de ello—, insta a una refundación, que sin duda sí es válida. ¿Por qué —me pregunto, por ejemplo—, todas las obras no se pueden realizar en paralelo a los estudios e informes técnicos, como ocurre en las oficinas de gestión de proyectos (PMO), famosas desde los Panamericanos? ¿Por qué seguir solo el camino lineal, con estudios completos exigidos que quedan paralizados en cuestionamientos?

Surgen preguntas. ¿Requerimos de un ministerio de Obras Públicas —que centralice funciones, y agrupe ministerios y ‘autoridades’— o el MEF debe continuar siendo el órgano rector de la inversión pública? ¿Es momento de crear grandes unidades ejecutoras (como propuso el extitular del MEF, Oscar Graham), que tomen parte del canon y dispongan según el caso de los mecanismos en los que ya tenemos experiencia y prueban eficiencia, como gobierno a gobierno (G2G) o New Engineering Contracts (NEC)? ¿Qué cambios requiere nuestra ley de contrataciones? Vamos estancados en excusas (siempre llegan nuevas autoridades regionales sin experiencia) y nunca será el timing correcto para un cambio estructural (porque donde hoy es Yaku ayer fue la convulsión social).

Lo cierto es que solo en el último año S/18,575 millones del presupuesto público para obras no se ejecutó, es decir, poco más de la cuarta parte que se destina a los proyectos de inversión del Estado, a niveles nacional, regional y municipal. También que hay 2,587 proyectos que administra el Ejecutivo en los que no se ha ejecutado ni un sol en el primer trimestre, de los cuales 815 son del sector educación y 41 —ojo al dato— están en manos del propio MEF. ¿Cómo vamos a mover significativamente las brechas sociales con una infraestructura enfrascada en los presupuestos? ¿Cómo no vamos a esperar otro sisma social que nos arroje un nuevo presidente antisistema, que amenace lo avanzado y extienda la corrupción a costa del reclamo justo de una mayoría?

LEA TAMBIÉN: Antamina da paso para invertir por OxI en el mejoramiento del hospital de Huaráz

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí

LEA TAMBIÉN: Empleo en provincia de Espinar fue impactado por bloqueos contra minera Antapaccay