Actualmente en la Comisión de Constitución con objeciones de algunas bancadas para que nada se defina sin que se aprueben antes otras reformas electorales, algunos congresistas parecen haber volcado su agenda a temas más proclives a, eventualmente, congraciarlos con por lo menos algunos de sus votantes.

Desde la bancada de Perú Libre, por ejemplo, han propuesto recientemente: un nuevo retiro de hasta el 70% de los fondos de las AFP, permitir la libre desafiliación del sistema privado de pensiones y expulsar del país a los extranjeros que realizan servicios de delivery sin obtener antes un permiso.

Varios problemas saltan a la vista con este tipo de iniciativas. Primero, su populismo económico, en tanto que se trata de medidas que se presentan como supuestas soluciones simples a problemas complejos, pero cuya falta de sustento técnico sugiere que en realidad podrían incluso terminar agravando esos mismos problemas.

Segundo, la forma en que han sido planteadas ambas iniciativas, ya que ambos asuntos (pensiones y seguridad) son en realidad problemas tan grandes y sistémicos que para lograr mejoras relevantes necesitan de reformas integrales, que se aprueben en coordinación con el Ejecutivo y el resto de organismos públicos vinculados. Cambios menores a una ley por aquí o permitir más excepciones individuales por allá, en el mejor de los casos solo servirán como parches temporales. Y sobre todo en el caso de las pensiones, estos incluso conllevarían el riesgo de debilitar aún más el sistema actual.

Fuera de todo esto, un tercer potencial problema sería que los congresistas que vienen proponiendo y/o apoyando este tipo de medidas lo estén haciendo con la aspiración de que el Congreso recupere popularidad, para así maximizar sus posibilidades de quedarse hasta el 2026. No solo la aprobación de medidas populistas no suele tener realmente un impacto claro en mejorar la popularidad del Legislativo (no ocurrió, por ejemplo, con el Congreso 2020-2021).

Adicionalmente, si esta realmente fuese la aspiración de más legisladores que de unos pocos por ejemplo, si vemos que más medidas similares se presentan o que las aquí mencionadas reciben apoyo, sería una nueva confirmación de la desconexión de este Congreso de las prioridades del país, que actualmente deberían ser aprobar un adelanto de elecciones, discutir cualquier cambio legal necesario para eso e investigar responsabilidades por los fallecidos en las protestas para por fin superar la crisis. Esperemos que no sea el caso.

