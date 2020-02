ELECCIONES 2020. Según Pulso Perú, en encuesta realizada para Gestión, el 53% de los encuestados no se siente representado por el nuevo Congreso. Habría que analizar si esa decepción en más de la mitad de peruanos se debe a que no ven que los legisladores elegidos el 26 de enero tendrán en cuenta sus preocupaciones y prioridades, o si se debe a que no votaron por ellos. Lo que sí está claro es que los ciudadanos no consideran que habrá un salto cualitativo en el nivel de los flamantes congresistas: si antes de las elecciones el 55% esperaba una mejora, esa expectativa se ha reducido a la mitad. En tanto, el 44% dice que será igual que en el pasado y el 17% cree que será peor.

En el caso de las propuestas de los grupos políticos elegidos, el 79% de quienes votaron por UPP afirma haberlo hecho porque conoce sus propuestas. Ese porcentaje es el más alto entre todas las agrupaciones que lograron curules. El segundo (72%) corresponde al Partido Morado, mientras que en el resto es diez o más puntos porcentuales menor. Entre los planteamientos legislativos de UPP, citados por los encuestados, figuran la “mano dura”, pena de muerte para asesinos, violadores, corruptos, así como el liderazgo de Antauro Humala y la expulsión de venezolanos.

Aunque es más que probable que esas ideas no se convertirán en ley, es posible que esos electores estén convencidos de que el país necesita un cambio radical, aunque eso signifique atentar contra los derechos de las minorías o aplicar políticas xenófobas. Por ello, es muy alto el riesgo de que Antauro Humala o cualquier otro personaje de posiciones extremas y antisistema recoja esas banderas para el 2021 y tenga apoyo en la población. Por ahora, ese tipo de discurso no ha calado en la amplia mayoría del electorado, pero esas posturas han triunfado, incluso, en democracias que se creía maduras.

La democracia peruana no lo es y prueba de ello es el escaso conocimiento de los votantes sobre la función legislativa. Según Pulso Perú, el 26% cree que el nuevo Congreso debe priorizar los cambios en el currículo educativo –esa labor le corresponde al Ejecutivo–. Ese desconocimiento siempre es aprovechado por candidatos a legislador, que prometen carreteras, vivienda, trabajo y demás.

Por último, la mayoría considera que un Congreso con nueve bancadas favorece al Gobierno (60%) y espera que muestre una actitud de diálogo (55%). Está claro que los peruanos no quieren más confrontación –por eso apoyaron la disolución del anterior Congreso–, pero incluso antes de juramentar, ya se ven peleas internas en algunas agrupaciones. Esa no es la actitud que se deseaba.