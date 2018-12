Editorial: Enfriamiento global

PERSPECTIVAS. Cuando Estados Unidos y China estornudan, el resto del mundo se resfría. El 2018 vio cómo las dos economías más grandes del mundo se enfrascaron en una guerra comercial –iniciada por Donald Trump– que impactó en los precios de los commodities y comprometió el crecimiento global, que había comenzado el año con una sincronía poco habitual: todas las zonas económicas se expandían a buen ritmo.

A comienzos de diciembre, Estados Unidos y China anunciaron una tregua de 90 días, pero si no alcanzan ningún acuerdo relevante, las tensiones comerciales entre ambos países podrían escalar. Según el BCR, los efectos indirectos (de esta guerra comercial) sobre el sector real y el canal financiero “podrían implicar un impacto importante sobre el crecimiento global”. El FMI estima que, de empeorar el enfrentamiento, el impacto sobre el crecimiento global podría ser de aproximadamente un punto porcentual.

Sin tener ese efecto en cuenta, el FMI, Bloomberg y Consensus Forecast proyectan que, con respecto al 2018, el PBI global pasará de 3.8% a 3.6% en el 2019. La economía estadounidense se desacelerará (de 3% a 2.2%), mientras que China pasará de 6.6% a 6.2%, lo que de acuerdo a sus estándares de crecimiento reciente también podría considerarse una desaceleración. Y no serán los únicos, pues la eurozona registrará un ligero enfriamiento (de 2% a 1.8%). En suma, el PBI de tres de los cuatro principales mercados de exportaciones peruanas no tendrá un año tan auspicioso como el 2018.

El otro es América Latina, y en este caso sí se proyecta un rebote (de 1.2% a 1.8%), liderado por Brasil (de 1.4% a 2.4%) y Colombia (de 2.7% a 3.2%), en tanto que Chile y México se desacelerarán. Con una tasa de 4%, el PBI peruano crecerá más que los de sus principales socios comerciales latinoamericanos. Sin embargo, no todas son buenas noticias, pues Argentina registrará su segundo año consecutivo de recesión, aunque la caída de su economía en el 2019 será menos pronunciada. Por su parte, Venezuela continuará sufriendo las malas políticas macroeconómicas de su Gobierno y lo peor es que no presenta ninguna perspectiva de mejora.

El año no arrancará bien. Encaprichado por obtener financiamiento para su muro en la frontera con México, Trump ha paralizado el gasto gubernamental, aparte que ha redoblado sus críticas a la Reserva Federal. Lo que no parece haber tomado en cuenta es que ya no tendrá el control total sobre el Congreso, pues los demócratas serán mayoría en la Cámara de Representantes. Todo esto apunta a que si bien la economía estadounidense se enfriará, el 2019 será un año muy caliente.