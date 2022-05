SEGURIDAD CIUDADANA. El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, será interpelado el día de mañana por los parlamentarios. La moción tiene como base los conflictos sociales, el paro de transportistas y la medida de inmovilización social obligatoria dictada por el Gobierno el pasado 5 de abril. Sin embargo, un tema en el que todos los peruanos esperan respuestas es sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana, que según las últimas encuestas es el principal tema cuya solución debe priorizar el Gobierno.

La decisión del Gobierno para enfrentar el problema ha sido la Declaratoria de Emergencia en diferentes ciudades del país, empezando por la capital, buscando así controlar y disminuir los niveles de delincuencia. Sin embargo, esta estrategia no necesariamente produce resultados, porque en varias ciudades se termina pidiendo prórrogas permanentes y porque, tal como advirtió el vicegobernador de La Libertad, esta medida no viene acompañada del presupuesto requerido por los gobiernos locales para que la Policía cuente con las herramientas necesarias para hacerle frente a la delincuencia.

Apostar por la declaratoria de emergencia suena efectista y tranquilizador, pero el ministro debería responder realmente ¿cuánto trabajo de inteligencia se está realizando para poder desbaratar las bandas delictivas que atacan en el país? ¿Existe la cantidad de agentes policiales necesarios para resguardar las calles de todo el país? ¿La fiscalía tiene el personal suficiente para no retardar los procesos y que los inculpados puedan ir a juicio antes de vencer el plazo de su detención? ¿El Poder Judicial está preparado para ver incrementada su carga procesal? ¿Las oficinas de control podrán hacerles frente a las denuncias de actos de corrupción de quienes pretendan no recibir un castigo? ¿Hay cárceles suficientes para recibir a todos los condenados?

La grave inseguridad ciudadana que vive el país exige trabajar una verdadera política de Estado de largo plazo cuyos resultados seguramente no se verán en cinco años, y tener cuatro ministros del Interior en apenas diez meses no es una buena señal. El ministro Chávarry ha criticado a la prensa por no informar sobre los logros de su cartera, pero lo cierto es que mientras la ciudadanía siga con miedo de salir a la puerta de sus casas los logros que se generen siempre serán pocos.