ENCUESTA. Aunque en términos generales las cifras respecto a la aprobación y desaprobación de la presidenta Dina Boluarte no han cambiado, a nivel subnacional se muestra una caída en su desaprobación en los departamentos del sur, donde pasa de 92% a 88%, según la última encuesta nacional elaborada por Datum.

Aunque podría pensarse que este cambio es resultado del mensaje presidencial que dio la mandataria el 28 de julio, lo cierto es que un 70% de encuestados reconoce que no está enterado de lo que dijo Boluarte. Mientras que para un 29% de quienes sí la escucharon, “no dijo nada importante”.

Lo cierto es que aquellos que estuvieron atentos al mensaje cuestionan la falta de autocrítica de la mandataria y el haber dado un discurso muy genérico. Si bien algunos destacaron las referencias al incremento de la remuneración mínima, la construcción de nuevos hospitales y adquisición de ambulancias o el pedido de facultades legislativas para la lucha contra la delincuencia, lo cierto es que quizás hubiese sido más efectivo llegar con los proyectos ya en la mano.

Sin embargo, los problemas de aprobación no son solo del Ejecutivo, en la percepción de la población al Congreso no le va mejor. La coalición formada por Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Avanza País para obtener la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso es vista como una alianza de conveniencia que dentro de poco terminará por separarse (74%). Ello a pesar de reconocer que era la mejor opción de las dos que se presentaron como candidatas a la Mesa Directiva del Congreso(24%). Le tocará a esta nueva mesa directiva hacer los esfuerzos necesarios para demostrar que la convivencia entre bancadas tan disímiles es posible.

Lo que sí será necesario, a criterio de la ciudadanía, es responder de manera proactiva ante las denuncias contra el nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto. La mayoría espera que se elija a un nuevo parlamentario como presidente y algunos buscan, incluso, que se cambie a toda la mesa.

No será un nuevo periodo legislativo y presidencial fácil. Desde el Parlamento se vuelven a oír los pedidos de adelanto de elecciones —aunque para algunos líderes políticos, estos no tendrán eco en la mayoría— y las denuncias contra varios congresistas no se detienen. Los ataques y las denuncias contra los miembros del Ejecutivo tampoco cesan. La capacidad de autocrítica y la de realizar los ajustes necesarios en ambos poderes del Estado serán indispensables para tratar de darle estabilidad al país, un factor fundamental para el desarrollo de las inversiones que tanto requiere el Perú.