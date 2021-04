VACUNACIÓN. El lunes pasado, desde estas líneas, decíamos que “la población está muy ilusionada con la vacunación, y por respeto al país el Gobierno debería ser lo más transparente posible, no solo anunciando las dosis que espera conseguir, sino, sobre todo, las que llegan y cómo se utilizan”. Lamentablemente, eso no ocurrió y, por el contrario, cada día que pasa se conocen nuevos casos en los que se ha dado un mal uso a las vacunas. La Contraloría ha detectado irregularidades, negligencias o sospecha de delitos en el proceso de vacunación en once departamentos del Perú y ha emitido veinte informes al respecto.

En el ojo de las últimas críticas está el desorden generado por los colegios profesionales que han vacunado a personal que no está en la primera línea de lucha contra el covid o que no cumplen los criterios de edad, incluso se ha vacunado a quienes ni siquiera se encuentran ejerciendo. Esta situación contrasta con el personal sanitario que sí está trabajando con pacientes contagiados y aún no han sido vacunados, así como el alto porcentaje de adultos mayores que se encuentran en similar situación.

Essalud puso la valla en mayores de 85, pero en otros grupos el tope fue de 60 años, ¿por qué? ¿Si el proceso de vacunación está en manos del Minsa, los criterios no deberían ser únicos? La falta de una definición clara de los criterios ha generado mayores problemas y el uso inadecuado de las vacunas, a tal punto que el presidente Sagasti dice que “pronto se conocerá un nuevo plan de inmunización nacional”, ¿recién?

Pero tal como señalamos antes, la vacunación no puede ser el único plan del Gobierno para combatir la pandemia. Chile, que ya ha vacunado a más del 30% de su población (dos dosis), ha cerrado fronteras durante un mes, debido al aumento de contagios; la misma decisión han tomado Argentina, Inglaterra, Australia y Colombia, entre otros. Sin embargo, a pesar de darse a conocer que la variante brasileña tiene presencia en Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Madre de Dios, Piura y Ucayali y la variante británica se encuentra en Cajamarca, Madre de Dios, Piura y Ucayali, en el Perú no se dan cambios en la estrategia de lucha contra la pandemia.

El Gobierno parece ya no tener ideas y tampoco los candidatos. Las invocaciones tampoco parecen funcionar. Las imágenes de una carretera Panamericana congestionada el pasado miércoles son una clara muestra. Si no se actúa rápidamente, el país seguirá como el cangrejo. La jornada electoral será una prueba de fuego y hasta ahora no hay una agresiva campaña de comunicación sobre los protocolos sanitarios. Las redes no bastan.