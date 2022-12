Pero esto no nos quita la responsabilidad de defender —agregó entonces Acosta-Rubio— “los derechos fundamentales y la institucionalidad, en aras de una economía de mercado, con la democracia como norte irrenunciable”. Su recomendación apuntaba al tono: “Mi consejo es pronunciarse sin miedo, desde una visión convocante y mostrando alguna alternativa de solución”. Qué vigentes sus palabras. Pero aquí cuestiono, incluso, lo que escribí hace apenas unas semanas: “Ser vocales en la defensa, asumirnos como ciudadanos políticos y no solo como empresarios, y alzar la voz, es parte del encargo” de los CEO. ¿Lo es? Hay una tendencia y un discurso, pero... ¿lo es?

Creo que sí, pero... ¿cómo? ¿Dando respuesta en Twitter a cada crisis política? ¿Enfrentando públicamente el mar de absurdos del Gobierno? Traigo a la mesa de LLYC el que considero el mejor ejemplo de activismo empresarial que he visto en el Perú. Les cuento. Un azar me llevó a acompañar a Rosario Bazán, la CEO de Danper, durante dos jornadas en Trujillo, en el 2019. Llegamos al colegio José Olaya Nro. 80095, en la comunidad de Huancaquito Alto, en Virú —zona de influencia de la agroindustrial—, donde dio un discurso a un centenar de alumnas y alumnos: “Si nuestras madres están siendo violentadas, no aprendamos eso y elevemos nuestra voz. Digan: ‘paren ya’”.

Me sorprendió la claridad de sus palabras, y el respeto y el alcance que tenía en cada interacción, en los adultos, y niñas y niños. El Proyecto Victoria, eje de la sostenibilidad de Danper, se enfrenta sin medias tintas a la violencia contra las mujeres desde los colegios, le da acceso a la salud básica y al crédito inicial para el emprendimiento a las trabajadoras y los trabajadores, les brinda facilidades para terminar la secundaria, extiende las políticas de contratación y ascenso que permiten el desarrollo de talento femenino en toda la organización, e instala allí un escenario de tolerancia cero al hostigamiento sexual. En simple, le cambia la vida a las personas. Y qué es eso sino activismo.

Los resultados para Danper van desde la alta captación de trabajadores que tiene en cada campaña agrícola —con temporales que quieren ser parte de Danper— hasta el financiamiento internacional a mejores condiciones de fondos de inversión que priorizan empresas que promueven la igualdad de género. Hay pronunciamiento y acción. Imagino una incursión de líderes empresariales para conocer el caso in situ. No se lo he propuesto a Bazán, pero seguro aceptará. Porque hay que replicar un activismo genuino y no circunstancial, sostenible y rentable, más allá de la tendencia y el discurso.