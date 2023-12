Recientemente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) presentaron uno de los estudios más completos sobre el e-commerce en nuestro país: “Perú: Evaluación sobre el estado de preparación para el comercio electrónico”. El estudio destaca que, en los últimos años, Perú ha demostrado un compromiso significativo con la transformación digital y el comercio electrónico, posicionándose como un actor destacado en América Latina y el Caribe.

En efecto, durante el 2022, el e-commerce peruano creció 30%, moviendo US$ 12,100 millones, según cifras de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), mientras que el 2023 se proyectaba un similar crecimiento de dos dígitos. No obstante, la tendencia hoy es de desaceleración pues el 2021 crecimos 50%, el 2022 alcanzó el 30% y durante el primer semestre del 2023, el crecimiento sólo fue de 5% respecto del mismo periodo del 2022. Indudablemente, factores como la crisis política, el duro contexto internacional y la reactivación del canal de compras físico, jugaron en contra de un crecimiento mayor. No obstante, el e-commerce en Perú tiene un largo trecho por crecer pues hoy representa sólo casi el 5% del comercio en general.

Cinco desafíos en 2024

Para lograr precisamente un avance mayor e impulsar un desarrollo sostenible, el estudio identifica principalmente cinco desafíos. Primero, superar las brechas en infraestructura y conectividad digital, especialmente entre zonas urbanas y rurales. Es esencial modificar la legislación para agilizar la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y promover el acceso a dispositivos digitales en áreas rurales. Segundo, superar los obstáculos en servicios logísticos y facilitación del comercio, donde la informalidad es un factor notable. Se insta a priorizar mejoras en la capacidad logística del país y en agilizar procedimientos aduaneros para potenciar el comercio electrónico transfronterizo.

En tercer lugar, trabajar en soluciones de pago y su regulación pues la baja bancarización y la preferencia por el efectivo todavía dificultan la adopción de pagos digitales. Es necesario continuar con los ajustes a la regulación de sistemas de pago, garantizar la interoperabilidad entre billeteras virtuales y promover soluciones de pago electrónico para impulsar la inclusión financiera.

En cuarto lugar, se requiere mejoras en el acceso al financiamiento, mediante la sensibilización a las entidades financieras y la diversificación de fuentes de financiamiento. Se propone ejecutar acciones para aumentar la oferta de crédito dirigido a proyectos de transformación digital y comercio electrónico. Y en quinto lugar, se sugiere introducir mejoras al marco legal y regulatorio del comercio electrónico. La ausencia, por ejemplo, de un marco claro que proteja a los intermediarios contra la responsabilidad legal en caso de infracciones a los derechos de autor y las discusiones para modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, son claros elementos de incertidumbre. Es imperativo aprobar una estrategia nacional de seguridad digital y establecer mecanismos institucionales para discutir propuestas legislativas con impacto en la economía digital.

Para alcanzar estos desafíos, el estudio presenta una matriz de acción en las cinco áreas mencionadas. La implementación de estas acciones, con niveles de prioridad claramente definidos, requerirá la colaboración entre el sector público, privado, la sociedad civil y el ámbito académico. De esta manera, la cooperación entre los actores y la implementación de la matriz propuesta son clave para posicionar a Perú como líder regional y aprovechar al máximo los beneficios económicos y sociales del e-commerce.

Pese al escenario de desaceleración, en el 2023 hubo un dinamismo importante entre los actores relevantes del ecosistema y la incorporación de nuevos actores tales como la startup colombiana HOKO que facilitan soluciones para un comercio electrónico colaborativo, con capacitación y soluciones logísticas para emprendedores y proveedores. Por su parte, Amazon implementó en Perú sus envíos gratuitos (Free Shipping) para productos seleccionados y compras superiores a US$ 49.00. Asimismo, Yape lanzó su marketplace y apunta a estar entre las cinco más grandes en comercio electrónico en su primer año. También la ticketera peruana Joinnus, lanzó recientemente su marketplace “JoinnusMARKET” y Backus anunció el fortalecimiento de su canal e-commerce, entre otros.

Durante el 2024, es posible que el Congreso retome los proyectos de ley con modificaciones al Código de Protección al Consumidor para incluir regulaciones específicas sobre comercio electrónico, cuya discusión necesitará extenderse y profundizarse, pues tal como está redactado podría implicar sobrecostos y desincentivar el uso de canales de venta digitales por parte de las micro y pequeñas empresas.

De otro lado, la entrada de nuevos jugadores nacionales e internacionales, avecinan una competencia más agresiva; asimismo, el uso de herramientas de inteligencia artificial será una tendencia para los próximos años al proporcionar experiencias de compra personalizadas, optimizar precios, automatizar tareas y mejorar la eficiencia operativa.

Según las proyecciones de Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), el comercio electrónico peruano alcanzará un volumen total de US$ 63.1 mil millones para el año 2026. Esta cifra avizora un crecimiento sostenido a mediano plazo, lo que hace imperativo afrontar los desafíos señalados en beneficio de una sociedad cada vez más digital e inclusiva.

