Con motivo de celebrarse los 30 años de la promulgación de la Constitución Política del Perú, he podido participar en un foro en el que, de manera particular, se resaltaba su impacto en la economía del país, a todas luces, altamente beneficioso. Tan solo considerando algunos índices significativos, vemos cómo el PBI per cápita, entre 1993 y 2023, se ha multiplicado por cinco, o el índice de pobreza se ha reducido a más de la mitad. Y todo esto a pesar de las graves crisis del 2008 y covid-19. Por ello, el Perú ha destacado como una de las economías más sólidas de Latinoamérica.

Este comportamiento se debe, sin lugar a duda, al régimen establecido en los 32 artículos del Título II de la carta magna que, en síntesis, establecen la economía social de mercado, con una libre iniciativa privada, libre competencia, libre tenencia de moneda extranjera, propiedad privada, autonomía de la Contraloría General y del Banco Central de Reserva. Todo esto otorga predictibilidad a los agentes y seguridad a la inversión. Sin embargo, también es evidente que existen aún muchos aspectos no resueltos, e incluso perniciosos: personas sin trabajo o mal pagadas, y quienes se benefician indebidamente. Es innegable lo que se ha avanzado y logrado. Pero la estadística y la realidad parecen ser ignoradas por la torpeza de algunos que, como toro enceguecido, quieren arremeter contra toda la Constitución. Ciertamente, lo bueno es mejorable, es necesario corregir las deficiencias, ordenar el desorden. Hay una cantidad de leyes que se deben respetar y otras eliminar… pero todo con serenidad, sin apasionamientos, con ponderación: ¡los toros al corral! La economía de mercado es creativa, generadora y organizadora de alternativas, pero no es incompatible con la existencia de ciertas normas que restringen la acción de sus agentes, en pro, precisamente, de la vigencia del sistema. Una regulación bien hecha, que incentive la competencia, puede dinamizar y hacer eficientes y más justas las relaciones económicas; pero si su objetivo es la demagogia o el populismo, resulta nociva para todos. Un aspecto vital, que no está en la Constitución, pero es determinante para la bondad del régimen de economía social de mercado, es el componente humano, que algunas veces falla por no atender a las necesidades de los demás o por ignorar las injusticias. No hay que cambiar el modelo, sino que muchos empresarios deben ser más sensibles y magnánimos para percibir las urgencias ajenas y encontrar, con su connatural imaginación, creatividad y empuje, maneras de ayudar a resolver tantas situaciones apremiantes en quienes los rodean. Con esto, con una escasa y sensata regulación, el modelo económico será, aún más, motor esencial para el bienestar de la ciudadanía.