Los vuelos de repatriación de migrantes “quedarían revocados de manera inmediata” a partir del 13 de febrero si Estados Unidos “da el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela”, afirmó el martes la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en la red social X.

Los comentarios se producen tras la decisión del Gobierno de Biden de revocar una licencia otorgada al productor estatal de oro Minerven para la misma fecha a menos que el Gobierno de Nicolás Maduro permita que los candidatos de la oposición participen en las elecciones de este año.

Rodríguez dijo que el Gobierno venezolano también sometería a revisión “cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida” si se toman medidas contra la industria del petróleo y gas del país.

Delcy Rodríguez

La Casa Blanca reanudó los vuelos de deportación directa en octubre, después de enfrentar una intensa presión para abordar una crisis migratoria que ha sido alimentada por la inestabilidad política en Centro y Sudamérica. La medida fue parte de un acuerdo alcanzado entre ambas naciones luego de meses de conversaciones secretas.

En total, Estados Unidos envió de regreso a Venezuela a unas 1,300 personas en once vuelos el año pasado después de su reanudación, según Witness at the Border, una organización no gubernamental que sigue y critica a menudo la política estadounidense.

La cifra es solo una pequeña parte de los 7.7 millones de refugiados que han huido de Venezuela en los últimos años durante la crisis económica y política del país, según las Naciones Unidas.

