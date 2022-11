“Vladimir Putin se ha negado a prolongar este acuerdo para los granos de Ucrania. Pero [Recep Tayyip] Erdogan de Turquía le ha dicho que no importa si Rusia pretende seguir con este acuerdo o quiere suspenderlo, porque de todos modos protegerá con su flota los barcos y navíos ucranianos con trigo y otros granos para todo el mundo”, afirmó Ruslan Spirin .

En diálogo con gestión.pe desde la capital Kiev, el funcionario ucraniano explicó que Turquía tiene una presencia en el Mar Negro “varias veces mayor” que los navíos de combate rusos. “Rusia no tiene posibilidades de provocar una vez más esta crisis, lo cual demuestra que el mundo sí puede influir sobre Putin, sí puede dar un mensaje de fuerza”, agregó.

Según Ruslan Spirin , el mandatario ruso no puede hacer nada ante la postura de Turquía y ahora Ucrania viene conversando la prórroga del acuerdo para seguir con estas exportaciones por un año más, para así estabilizar el mercado y evitar la tan temida crisis alimentaria.

“Con esto en marcha, Ucrania seguirá siendo un actor económico abierto y seguro para todo el mundo”, subrayó el diplomático.

Ruslan Spirin es representante especial de la Cancillería de Ucrania para América Latina y el Caribe

Rusia aceptaría prórroga

Bloomberg informó el martes que Rusia aceptaría extender el acuerdo negociado por las Naciones Unidas que permite las exportaciones de granos ucranianos y otros productos agrícolas por el Mar Negro, asegurando un flujo vital de productos alimenticios al mercado mundial.

Es probable que Rusia permita que el acuerdo se renueve después de su vencimiento el 19 de noviembre, según cuatro personas familiarizadas con la situación, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos que aún no son públicos. No especificaron si Rusia buscaría agregar nuevas condiciones a cambio de la extensión o cualquier otro detalle.

Un portavoz del organismo conjunto que administra el acuerdo desde Estambul dijo que no hay nada que confirmar o anunciar en esta etapa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia divulgará su decisión “a su debido tiempo”.

Los futuros de trigo cayeron hasta un 2.1 % en Chicago tras la noticia, antes de reducir las pérdidas al 1.3 % a las 6:05 a. m., hora local.

Fecha límite

El pacto original, firmado a finales de julio con Turquía y Ucrania, revivió las exportaciones marítimas desde Ucrania después de que Rusia bloqueara los puertos del país tras su invasión. Fue negociado por Turquía y la ONU y firmado en un inicio por 120 días, que vencen este sábado. El acuerdo prevé una prórroga automática por otros 120 días a menos que una de las partes decida retirarlo o modificarlo.

Junto con el acuerdo original, la ONU se comprometió a ayudar a garantizar las exportaciones sin trabas de alimentos y fertilizantes rusos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hablando después de las reuniones del Grupo de los 20 en Bali, dijo que la ONU prometió que se cumplirían las condiciones de su gobierno para un acuerdo. Eso incluye asegurarse de que Ucrania no use el corredor de exportación con fines militares, permitir los envíos de granos y fertilizantes rusos, permitir que el Rosselkhozbank de propiedad estatal funcione por completo y las tarifas de seguro “normales”, dijo.

La ONU citó garantías escritas dadas por Estados Unidos y la Unión Europea de que darían “señales” a las empresas involucradas en el comercio de que no enfrentarán riesgos de sanciones, dijo Lavrov.

El presidente Vladimir Putin se quejó de que el acuerdo no hizo lo suficiente para facilitar las exportaciones de granos y fertilizantes rusos, a pesar de que no están sujetas a sanciones y los volúmenes de envío aumentaron. También argumentó que los suministros de Ucrania no iban a los países más pobres, aunque la ONU había dicho que el objetivo del acuerdo era bajar los precios aumentando los suministros al mercado global.

Ucrania ha enviado más de 10 millones de toneladas de cultivos a través del Mar Negro desde que entró en vigor el acuerdo, principalmente cargamentos de maíz y trigo. El grano se ha dirigido a través de Asia, Europa y África, incluidos algunos cargamentos fletados por el Programa Mundial de Alimentos, la división de ayuda alimentaria de la ONU.