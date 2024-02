Un tribunal de Ámsterdam confirmó este martes una condena en arbitraje que exige a Rusia pagar US$ 50,000 millones (46,220 millones de euros) a tres accionistas del antiguo grupo petrolero ruso Yukos en concepto de daños y perjuicios, una batalla judicial que continúa 18 años después de la quiebra de la empresa.

El Tribunal de Apelación de Amsterdam decidió hoy que “los laudos arbitrales en el caso Yukos siguen siendo válidos” y que los argumentos de Rusia de que los accionistas habían cometido fraude “no fueron presentados a tiempo” durante el procedimiento de arbitraje, a pesar de que, en el momento de abrirse el caso, el “presunto engaño ya era conocido” por las autoridades rusas.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) dictaminó en 2014 que Moscú forzó a Yukos a declarar en 2006 la bancarrota usando estrategias fiscales, para luego vender sus activos a empresas estatales, y exigió al Estado ruso pagar US$ 50,000 millones a tres antiguos accionistas, la mayor indemnización dictada por esta Corte en toda su historia.

No obstante, el fallo fue impugnado en diferentes instancias judiciales. En 2016, un tribunal de Ámsterdam anuló esa decisión porque consideró que la CPA no tiene jurisdicción para examinar el caso, ya que Moscú no ha ratificado el Tratado de la Carta de Energía (TCE).

El caso llegó al Tribunal de Apelación de Ámsterdam. Rusia pidió la anulación de la sentencia con el argumento de que se contradecía con las conclusiones de la Corte Europea de Arbitraje de Estrasburgo, que en dos ocasiones reconoció a Yukos como culpable de fraude fiscal a gran escala.

No obstante, Apelación confirmó en 2020 la histórica sentencia de la CPA solo para que, a finales de 2021, el Tribunal Supremo invalidara el fallo por razones de procedimiento y pidiera la repetición del procedimiento a Apelación, que se pronunció este martes para confirmar el fallo de la CPA y la imposición de la multa a Rusia.

“El tribunal considera, además, que incluso si la Federación Rusa hubiera presentado la apelación por fraude a tiempo, las decisiones arbitrales habrían permanecido en vigor. Los documentos y declaraciones presentados por la Federación Rusa en el procedimiento no habrían sido relevantes para la decisión de los árbitros”, añadió hoy la Corte.

Ese fallo sin precedentes de la CPA consideró que el Estado ruso debe pagar la cantidad millonaria a los antiguos accionistas de la multinacional Yukos, propiedad -hasta su quiebra- del oligarca Mijaíl Jodorkovski, exiliado en Londres desde 2015.

Yukos fue acusada por las autoridades rusas de evasión de impuestos y de organizar el robo de petróleo extraído por sus filiales, en un proceso judicial que, en opinión de la compañía y de Jodorkovski, era una operación de acoso y derribo que sólo pretendía conseguir la confiscación de sus activos.

Jodorkovski, el que una vez fue el hombre más rico del mundo, fue detenido en 2003, declarado culpable de varios delitos económicos y condenado a 14 años de prisión, aunque fue indultado en 2013 por el presidente ruso, Vladímir Putin.

El multimillonario denunció que fue víctima de una campaña orquestada desde el Kremlin para privarlo de su imperio petrolero por apoyar a la oposición a Putin a principios de la década pasada.

