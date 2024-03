El reciente descubrimiento de que empresas e infraestructuras bálticas han sido usadas para enviar manganeso a Rusia, material clave para fabricar tanques y piezas de artillería, ha provocado indignación en Letonia y llamamientos a los políticos para que corten de inmediato el flujo de este “mineral de sangre”.

Si bien este mineral se transportaba a Rusia desde antes que iniciara la guerra con Ucrania, en 2022 los envíos superaron el millón de toneladas y en 2023 volvieron a crecer, llegando a los 1.5 millones, de acuerdo a medios letones.

Aparte, según el diario estonio Postimees, que fue quien dio a conocer estos hechos, aproximadamente el 90% de los 2 millones de toneladas de mineral de manganeso importados por Rusia en 2023 fue transportado a través de puertos y ferrocarriles de Estonia y Letonia. De igual forma, datos aduaneros recopilados por la radiotelevisión letona, LSM, indican que más de 1.4 millones de toneladas de este mineral procedían de Letonia.

LEA TAMBIÉN: Rusia habría lanzado ataque con drones y misiles a infraestructura energética de Ucrania

No es sancionable

En la lista de sanciones de productos que no pueden ser exportados a Rusia, a raíz de la guerra con Ucrania, no figura el manganeso. Aparte, no está sujeto a controles de bienes de importancia estratégica. Según datos oficiales, la planta electrometalúrgica de Cheliábinsk es uno de los destinatarios de los cargamentos.

Estas revelaciones han causado una profunda indignación en parte de las sociedades en Estonia y Letonia, donde ciudadanos calificaron en redes sociales de “vergüenza” el transporte de mineral de manganeso a Rusia y exigieron el fin unilateral del tránsito, sin esperar un eventual embargo de la Unión Europea (UE) en su conjunto.

En Letonia una ONG y un pequeño partido político liberal, que no está presente en el Parlamento del país, realizaron una manifestación de protesta pidiendo el cese inmediato del tránsito de este mineral de “guerra”. En paralelo se ha iniciado una campaña de firmas en la plataforma Mana Balss (Mi Voz) pide al Gobierno letón que imponga sanciones nacionales al tránsito de mineral de manganeso.

Este movimiento público ya registró poco más de 5,000 de las 10,000 firmas necesarias para que pueda ser presentada a los legisladores hasta el 30 de marzo. Sin embargo, no continuar los contratos de tránsito del manganeso podría impactar negativamente en los ferrocarriles del país báltico.

El presidente de Ferrocarriles Letones, Rilands Plavnieks, señaló recientemente que, si bien en 2022 aproximadamente el 75% del volumen total fue transportado por la compañía estatal LDz cargo, en lo que va de 2023 el porcentaje es ya solo del 6% y el resto corresponde a empresas privadas, según recoge LSM.

LEA TAMBIÉN: Ucrania bajo el dilema de imprimir dinero o retrasar el pago de salarios y pensiones

Pronunciamientos políticos

Ya en anteriores pronunciamientos Evika Silina, primera ministra letona, había remarcado que solo la UE en su conjunto podría tomar medidas efectivas para frenar el comercio con Rusia, aunque también ha manifestado su intención de alcanzar una “solución regional”, más allá del bloque europeo.

De hecho, el ministro letón de Exteriores, Krisjanis Karins, pidió en el último Consejo de Ministros de la UE en Bruselas el 18 de marzo que se amplíen las sanciones a la exportación y el tránsito de materias primas utilizadas en la industria militar rusa para incluir el manganeso y el óxido de aluminio.

A partir de ello, el pasado 27 de marzo, el Parlamento letón o Saeima aprobó finalmente una resolución para pedir a la UE que incluya inmediatamente el mineral de manganeso en la próxima ronda de sanciones contra Rusia.

Este documento instaba también a que se declare al manganeso como una sustancia de “doble uso”: civil y militar. Aunque no buscaba una suspensión inmediata del tránsito o un boicot de todo el comercio con Rusia y Bielorrusia como pedían algunos políticos de la oposición. En Bruselas, mientras tanto, ya se trabaja en el décimo cuarto paquete de sanciones a Rusia por su ataque a Ucrania.

Temas relacionados a Rusia

Ucrania dice que Rusia le supera por 6 a 1 en municiones

Rusia dice tener pruebas de que Ucrania está vinculada con atentado en Moscú

Rusia ataca Járkiv, en Ucrania, con bombas aéreas por primera vez desde 2022