¿Cuáles son los productos del negocio de la marihuana en México?

En el mes de noviembre, y luego de 90 años de prohibición, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México autorizó los primeros 38 productos con derivados de cannabis, que consisten en 21 suplementos alimenticios, nueve cosméticos, seis alimentos y dos de materia prima.

De los 38 productos que obtuvieron permiso para la importación y exportación en territorio mexicano, seis son considerados alimentos, como son el té negro, limonadas - los dos anteriores con o sin endulzante- y la bebida preparada High Rocket que son fabricados por la empresa norteamericana CBD Life.

La idea del consumo de la marihuana está cambiando. Desde el prohibicionismo, que definió la cosmovisión y acción en el marco legal, judicial y de consumo por generaciones, hasta el día de hoy que avanza con la liberación de permisos de comercialización sin receta de productos farmacéuticos, alimenticios y cosméticos que tienen la particularidad de ser derivados de la cannabis.

Y aunque en el mercado podemos encontrar los mismos productos sin las propiedades de la mariguana, estas bebidas contienen Cannabidol (CBD) esencia de la cannabis que no tiene efectos psicoactivos en el cuerpo y que, en cambio, puede ayudar a conciliar el sueño y como analgésico.

En el uso cosmético también habrá innovación con propiedades de la mariguana, como el de-sodorante en roll-on de la empresa de capital estadounidense Aceites Orgánicos de América que contiene al menos 83.16 miligramos de CBD y que tiene la bondad de ser analgésico después de la depilación.

De los productos que fueron aprobados para consumo de los mexicanos, solamente uno contiene tetrahidrocannabinol (THC), componente psicoactivo, se trata del suplemento alimenticio Endo Natura Labs, cápsulas de Omega 3, que además de contener el ácido graso, que ayuda con la buena memoria y a regularizar problemas cardíacos, también tiene 1 miligramo de THC por cápsula.

Según el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) Julio Sánchez y Tépoz, “en ambientes regulatorios y países en donde no ha sido legalizada la cannabis no se sabe qué es el CBD, no se sabe qué es el THC, no se sabe respecto a las otras decenas de cannabinoides contenidos en la planta, por tanto es muy importante que comencemos a trabajar en comunicación efectiva sobre el tema”.

Por lo que para concientización de los mexicanos habrá campañas informativas sobre los usos apropiados de estos productos derivados de la cannabis y que saldrán al mercado en los días subsecuentes al anuncio hecho por la Cofepris.

