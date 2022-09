Después de 125 puntos básicos de alzas a las tasas de interés, “se planteó la posibilidad de nuevas medidas de ajuste y, desde mi punto de vista, tendrán que producirse”, dijo el viernes en un discurso en la Universidad de Lucerna, Suiza.

Nagel es uno de los miembros más hawkish del Consejo de Gobierno del BCE y, en reiteradas ocasiones, ha puesto de relieve la necesidad de volver a elevar los costos de endeudamiento.

Los comentarios del viernes sugieren que mantendrá esa opinión incluso pese a que la perspectiva económica se está volviendo cada vez más grave, lo que abre camino a posibles tensiones en el Consejo de Gobierno si los miembros más dovish enfatizan los riesgos de la expansión.

”No quiero ocultar el hecho de que la lucha contra la inflación trae consigo cargas, es probable que frene el crecimiento temporalmente”, dijo. “Pero no hacer nada y dejar que las cosas sigan su curso no es una alternativa”.

Nagel también abordó el posible uso de la herramienta para crisis recientemente presentada por el BCE, el llamado Instrumento para la Protección de la Transmisión.

Cualquier decisión para activarlo debe basarse en una “evaluación integral” de los indicadores de mercado y transmisión para que las interrupciones de la transmisión de políticas monetarias estén suficientemente documentadas, indicó.