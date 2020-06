Mundo







Sanofi amplía su colaboración con Translate Bio para conseguir vacuna contra COVID-19 Bajo los términos del acuerdo ampliado, Translate Bio recibirá un pago total por adelantado de US$ 425 millones, incluyendo US$ 300 millones en efectivo y una inversión de capital privado de US$ 125 millones en forma de acciones ordinarias valoradas en US$ 25.59 por acción.