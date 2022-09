“Rusia puede fanfarronear y decir que no venderá por debajo del precio máximo, pero la economía de retener el petróleo simplemente no tiene sentido”, dijo Adeyemo en declaraciones preparadas para ser presentadas el viernes en la Brookings Institution en Washington, a las que tuvo acceso Bloomberg News.

“Rusia no tiene mucha capacidad de almacenamiento de petróleo, y muchos de sus pozos y equipos distan mucho de ser de última generación, lo que les dificulta detener y posteriormente reiniciar la producción sin incurrir en costos significativos”, dijo.

El techo se fijará “por encima del costo marginal de producción de Rusia, a un nivel coherente con los precios que han aceptado históricamente”, dijo Adeyemo en sus declaraciones.

Por su parte, el presidente Vladímir Putin dijo el miércoles que Rusia no suministrará petróleo, productos refinados o gas a ninguna nación que introduzca topes a los precios de los productos básicos rusos, calificando tales medidas como “otra estupidez”.

“Entonces, ¿se van a tomar algunas decisiones políticas que contradigan los contratos?” dijo Putin en el Foro Económico Oriental de Vladivostok. “Pues entonces simplemente no cumpliremos, no suministraremos nada si eso va en contra de nuestros intereses. No suministraremos gas, petróleo, carbón, gasóleo de calefacción”.

Medidas de cumplimiento

El Grupo de los Siete principales países industrializados ha respaldado la idea, y ahora espera facilitar a las empresas su cumplimiento, incluso mientras se prepara para agregarle fuerza legal al plan, dijo también el subsecretario del Tesoro.

Los miembros del G7 ya han acordado prohibir que, a partir de diciembre, sus empresas presten servicios como el otorgamiento de seguros y el financiamiento del comercio que permitan los envíos marítimos de petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que los envíos tengan un precio igual o inferior a un límite máximo que aún no se definido.

“Estamos trabajando con el G7 para desarrollar un sistema de certificación y documentación robusto pero simple que pueda dar a los proveedores de servicios la seguridad de que están cumpliendo adecuadamente”, dijo Adeyemo.

“Aquellos que evadan el límite de precios falsificando la documentación u ocultando de otro modo el verdadero origen o precio del petróleo se enfrentarían a las consecuencias de la legislación nacional de las jurisdicciones que apliquen el límite de precios”, dijo Adeyemo en el texto, sin dar más detalles.