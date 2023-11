“Retirar” los tabúes y fomentar los chequeos son dos puntos clave para combatir el cáncer de próstata, según explicó el doctor Camilo Moreno, director médico de Astellas Farma LATAM, en una entrevista con EFE.

En México se detectan 25.000 casos cada año de este tipo de cáncer, el segundo más común en los hombres a nivel mundial, y se reportan más de 7.500 muertes por esta causa, según las cifras oficiales.

Precisamente, la lucha contra el cáncer de próstata y la concientización sobre su tratamiento fundamentan la campaña digital ‘Chequearse es tenerlos bien puestos’, impulsada por Astellas Farma México este noviembre, mes de la salud masculina.

“Nuestro objetivo es garantizar que retiramos este tabú que existe de hacer un examen de próstata, que no va a significar ningún compromiso para la hombría de la persona ni le va a generar ningún problema”, señaló Moreno.

Añadió que, en América Latina, hay la creencia generalizada de que “lo que no se ve no existe”, lo que causa que mucha gente no vaya a su centro de salud cuando siente los primeros síntomas y la situación empeore hasta llegar a irreversible.

El también epidemiólogo subrayó que hay una trama de creencias influenciadas por la cultura “de dominio machista” en la región que, mezcladas con la falta del hábito de los chequeos de salud, dificultan que el sistema sanitario detecte a tiempo una enfermedad “prevenible y tratable”.

“En países del primer mundo, capturas los pacientes mucho más temprano, en un 80% aproximado de los casos, y la enfermedad avanzada la capturas apenas en una minoría de los casos, que acaba siendo un 20% aproximadamente”, contextualizó.

En cambio, en América Latina, “pasa lo contrario: se captura el 80% de la gente en el escenario avanzado y un 20% o menos, incluso, en un escenario más inicial”.

Así, para Moreno, la región “siempre será relativamente desfavorecida en términos de diagnóstico y abordaje terapéutico”.

“Levantar la bandera para perder miedo”

Ante esta situación, Astellas Farma México lanzó este noviembre la campaña digital ‘Chequearse es tenerlos bien puestos’, que persigue “cambiar esta perspectiva” y “levantar la bandera para que la gente pierda el miedo a este examen”, un chequeo que “puede aumentar la vida de los pacientes”.

La iniciativa difunde contenidos audiovisuales a través de las redes sociales, tanto de la empresa como de sus trabajadores, y su público objetivo son los hombres.

“Un hombre de verdad siempre busca hacer lo correcto. Si tienes más de 40 años, demuestra que los tienes bien puestos y hazte los exámenes”, es un ejemplo de los mensajes que Astellas Farma México está lanzando en un “esfuerzo para crear conciencia sobre la importancia de asistir regularmente al urólogo, dejando de lado miedos e información falsa”.

Finalmente, Moreno destacó el “papel tan importante” del entorno cercano al hombre, a quien también se dirige la nueva campaña.

“Muchas veces, el paciente puede no tomar sus decisiones porque no siente el apoyo inmediato de sus acompañantes porque tampoco saben”, advirtió, por lo que les animó a “servir de base fundamental” en la prevención y el posible tratamiento de la enfermedad.