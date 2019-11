El detonante de las protestas en Chile hace unas semanas fue el anuncio del incremento de pasajes en el metro de Santiago hasta los US$ 1.17 aproximadamente, desde los US$ 0.92 y US$ 1.12.

Posteriormente el gobierno de Sebastián Piñera dejó sin efecto esta medida, sin embargo, fue insuficiente para calmar las manifestaciones puesto que el problema iba más allá del aumento un servicio.

Se trataba de un alto descontento por los altos precios de los productos y servicios básicos, en donde si bien se ha registrado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, la riqueza se concentra en un pequeños sector de la población.

Así, durante las manifestaciones muchos de los ciudadanos indicaron que sus salarios no les alcanza para cubrir el costo de vida en ese país. Bajo este contexto, el portal de noticias BBC Mundo analizó el costo de vida en Chile respecto a otros países.

Salario promedio y mínimo

El promedio de los ingresos de un chileno es de US$ 550 al mes, el cual recibe el 50% de la población activa, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el caso de los jubilados, el promedio de la pensión de vejez se ubica en US$ 286 mensuales. Es preciso mencionar que este ha sido uno de los asuntos más polémicos en los últimos años porque la población envejece rápidamente y en el país sudamericano existe un sistema privado de capitalización individual, por el que la pensión depende principalmente de los ahorros de los trabajadores, producto de los años laborados.

El sueldo mínimo actual es de US$ 414 al mes y si se compara con los países de América Latina al cierre del 2018, el más alto lo tiene Panamá.

En cuanto a los salarios en "dólares comparables” (ajustados por la paridad del poder de compra, PPP), es decir, incorporando el poder adquisitivo, el salario mínimo se eleva a US$ 684.

Precios en el supermercado

En cuanto al precio de los productos en los supermercados, se hizo un análisis entre Santiago de Chile (Chile) respecto a Buenos Aires (Argentina) y la Ciudad de México (México).

Así, se puede observar que el precio de 1 kg de arroz en Santiago de Chile (US$ 1.09) es superior frente a Buenos Aires (US$ 0.61) y la Ciudad de México (US$ 0.68). Similar panorama se observa en el precio de las papas, pan y huevos.

Alquiler de viviendas

En cuanto al costo de alquiler de un departamento de una habitación en una zona céntrica, el valor más alto se registra en Chile , seguido de Perú y México, según datos de la página web Preciosmundi.

El cálculo fue hecho en base a un promedio del valor de la renta en las principales ciudades de los países estudiados.

En preciso mencionar que en el caso de la compra de vivienda, las grandes ciudades latinoamericanas han experimentado un sostenido aumento de los precios, especialmente en barrios de clase media.

Cabe precisar que Buenos Aires es la ciudad con el el metro cuadrado más caro de América Latina, seguida por Santiago, Montevideo y Río de Janeiro, según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) y la consultora Navent, en el que se analizaron 14 grandes ciudades de la región.

Transporte público y el metro

Como se mencionó al inicio, fue el alza del pasaje en el metro de Santiago lo que detonó las protestas en Chile, una medida que posteriormente no fue acatada.

Así, de acuerdo a Statista, se analiza el precio promedio de transporte público en algunas ciudades de América Latina, que incluye las tarifas de bus, metro y tranvía. En este caso, el pasaje en Santiago (US$ 1.18) es inferior respecto a Río de Janeiro (US$ 1.33) y Sao Paulo (US$ 1.23).

En el caso de las tarifas del metro, el precio de un pasaje en Chile en horario punta es de US$ 1,1, solo por debajo de Brasilia (US$ 1.22).

Electricidad

En cuanto al precio de la energía eléctrica, a inicios de octubre las facturas de la luz en Chile subieron 9.2% en promedio y en la capital el alza llegó al 10%.

El primer aumento de la tarifa en mayo este año fue de 10,5%, por lo que el alza promedio acumulada en 2019 escaló a 19,7%.

Considerando la tarifa residencial de la energía eléctrica -medida por el valor del megavatio/hora (en dólares)- Uruguay tiene el precio más alto de Sudamérica, seguido por Brasil y Chile.

Los siguientes datos son parte de un estudio hecho por la consultora SEG Ingeniería, que incluye exclusivamente a Uruguay, Brasil, Chile, Argentina y Paraguay. Por esa razón, es solo una aproximación parcial a los costos de la energía eléctrica en la región.

Agua

Respecto al precio del agua, la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile hizo un estudio comparativo de la tarifa por metro cúbico del agua potable y saneamiento en 2017 en algunas urbes del mundo.

De acuerdo al informe, el precio en Santiago es de US$ 1,45 por m3, un valor que supera a muchas ciudades latinoamericanas, pero que está por debajo de la tarifa promedio de los países más desarrollados.

Índice Big Mac

El índice Big Mac fue creado en el año 1986 por la revista británica The Economist y compara el precio de esta hamburguesa que vende la cadena McDonald’s en diferentes países.

Según el índice de 2019, Brasil es el país latinoamericano con el Big Mac más costoso de la región, con un precio aproximado de US$ 4,5 por unidad, mientras que en Chile es de US$ 3,9.

Algunos países no fueron incluidos en el índice, como es el caso de Bolivia, mercado en el que la cadena McDonald’s dejó de operar por falta de rentabilidad, o el de Venezuela, el cual ha sido excluido temporalmente del índice debido a la crisis que vive ese país.

Gasolina

En cuanto al precio de los combustibles, ése es uno de los asuntos más sensibles para los bolsillos de los consumidores, sean propietarios o no de un vehículo. Y es que lo que se paga por el combustible no solo determina cuánto gasta una persona que utiliza su automóvil, sino que también influye en los precios de productos básicos y de, por ejemplo, el transporte de personas y mercaderías.

El precio medio de la gasolina regular en América Latina ronda los US$ 0,86 por litro, según el índice Global Petro Prices con datos del 30 de septiembre de 2019.

En la región hay casos extremos, pues en Venezuela el costo es de US$ 0,001 por litro, mientras que en el otro extremo, Uruguay es el país donde más se paga por cada litro, llegando a los US$ 1,49.

Medicamentos

Un estudio realizado por la consultora estadounidense IMS Health (IQVIA) publicado en 2018, el valor promedio de venta a público de un medicamento en Chile es de US$ 9.3 (un 23% más barato que en el resto de Latinoamérica).

Pero cuando se trata de fármacos originales (que tienen la patente comercial del principio activo), es el país con el precio promedio más alto de la región, con US$ 28,5.

Cabe mencionar que los indicadores que fueron excluidos de este análisis fue el de salud y educación.