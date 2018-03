Presidencia de Putin impulsa fortunas de los más ricos en Rusia

Un grupo de entre los individuos más ricos de Rusia sumó US$ 29,500 millones a su valor neto colectivo durante el mandato presidencial de Vladimir Putin más reciente, recuperando grandes pérdidas tras su anexión de Crimea.

De los 12 rusos clasificados en el Índice de multimillonarios de Bloomberg en 2012, cuando Putin asumió el cargo, nueve han ampliado sus fortunas, liderados por el magnate de los metales Vladimir Potanin, quien sumó US$ 6,400 millones.

Mikhail Prokhorov, su ex socio en MMC Norilsk Nickel PJSC y rival de Putin durante las elecciones de ese año, perdió US$ 1,600 millones. Las ganancias del grupo durante el período de seis años son inferiores a los US$ 33,200 millones que el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, ha sumado a su fortuna en lo que va de año.

Los doce individuos rusos avanzaron durante los dos primeros años del mandato de Putin, pero sufrieron pérdidas importantes después de la crisis de 2014 en Ucrania, las cuales se agravaron por las sanciones posteriores y los precios de la energía.

Las fortunas del grupo, que alcanzaron un total combinado de US$ 115,000 millones en enero de 2016, ahora se están beneficiando de los precios más altos de las materias primas y un repunte en los mercados bursátiles rusos.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, expulsó el miércoles a 23 diplomáticos rusos en represalia por el envenenamiento de un ex espía y su hija en Inglaterra. May dijo al Parlamento que el Reino Unido también tomará medidas para congelar activos estatales rusos.

A pesar de informaciones de los medios de que algunos multimillonarios rusos con intereses en el Reino Unido podrían verse afectados, May no mencionó ninguna medida contra el dinero privado ruso en el país.

Putin fue presidente de Rusia desde 2000 hasta 2008, antes de ser nombrado primer ministro. El mandatario recuperó la presidencia en 2012 y se espera que gane las elecciones del 18 de marzo y un nuevo mandato de seis años.