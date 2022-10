Petróleos de Venezuela SA asumió la participación del 40% en la empresa Petrozamora durante el mes pasado y reemplazó a la junta directiva luego de notificar a GPB con una carta, según cuatro personas con conocimiento directo del asunto, que no están autorizadas para hablar en público.

Ni PDVSA ni GPB devolvieron los mensajes en busca de comentarios.

No está claro si a GPB se le ofreció una compensación o si está en negociaciones con PDVSA luego de ser notificado de los cambios en el proyecto. GPB tenía el control operativo de la empresa, lo cual es raro en Venezuela, incluida la gestión de las finanzas de la sociedad.

Si bien GPB es una empresa de capital cerrado constituida en los Países Bajos, está dirigida por Vladimir Shvarts y dos exejecutivos de la empresa Gazprom PJSC con sede en Moscú, Boris Ivanov y Sergey Tagashov , quienes trabajaron para el Gobierno ruso en el pasado.

La semana pasada, PDVSA designó a Erick Pérez como nuevo titular de Petrozamora y se hizo una primera reunión de directorio sin los funcionarios de la GPB, dijeron las personas. Pérez también se desempeña como vicepresidente de exploración y producción, viceministro de petróleo y jefe de la filial del Gobierno que se asocia con empresas extranjeras en empresas.

La subsidiaria local de GPB es conocida como Gazprombank Latin America Ventures. GBP adquirió la participación en Petrozamora de la rusa Gazprombank en 2019. En 2013, Gazprombank dijo que invertiría US$1.000 millones en el proyecto, un año después de firmar un contrato de 25 años con PDVSA.

La industria petrolera de Venezuela está luchando por estabilizar la producción en alrededor de 700,000 barriles por día después de las sanciones y una serie de salidas de empresas extranjeras, incluidas Rosneft Oil Co., Equinor SA y las perforadoras Baker Hughes Co. y Halliburton Co. En 1998, el país sudamericano produjo hasta 3.4 millones de barriles.

Al hacerse cargo de Petrozamora, PDVSA tiene como objetivo aumentar el suministro para su mercado interno, enviando la producción del campo a su refinería más grande, el Complejo de Refinación Paraguaná, cerca de 320 kilómetros al norte, según una de las personas.

El proyecto se encuentra en la cuna petrolera de Venezuela en el estado occidental de Zulia, y solía suministrar alrededor del 10% de la producción interna de crudo utilizando modernas plataformas que resulta inusual encontrar en otras partes del país. La oferta del campo se redujo a alrededor de 28,000 barriles por día desde aproximadamente 120,000 barriles por día hace seis años, ya que las sanciones de Estados Unidos dificultaron que la empresa encontrara compradores para el crudo.

En su apogeo, la empresa suministró crudo a la refinería de Nynas en Suecia, controlada por PDVSA. Después de que las sanciones de Estados Unidos afectaran a PDVSA en el 2019, Nynas también se convirtió en un objetivo. Una reestructuración siguió y PDVSA redujo su participación y detuvo los envíos desde Petrozamora.

Tanto PDVSA como GPB están sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.