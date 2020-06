China está ofreciendo a los empleados de algunas grandes empresas estatales la opción de ser inoculados con dos vacunas contra el coronavirus actualmente en desarrollo, lo que ilustra la rapidez con que las autoridades se están moviendo para probar la viabilidad de las vacunas.

Los empleados que tengan la intención de viajar al extranjero para trabajar pueden ofrecerse como voluntarios para recibir inyecciones desarrolladas por China National Biotec Group Co. o CNBG, una subsidiaria de Sinopharm Group Co. con sede en Beijing, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas. La propuesta fue transmitida a las empresas estatales por el organismo gubernamental que las supervisa, dijeron las personas.

CNBG se encuentra entre las empresas chinas que apuestan por crear una vacuna exitosa contra el nuevo coronavirus. Actualmente China tiene cinco candidatas para la vacuna en la etapa de prueba en humanos, compitiendo con productos desarrollados por compañías farmacéuticas globales como AstraZeneca Plc y Moderna Inc. que pueden poner fin a la pandemia y permitir que los países se reabran completamente después del castigo económico de las cuarentenas y las restricciones a los viajes.

Las inyecciones experimentales de CNBG se probaron en 2,000 personas sin "efectos adversos obvios", dijo el presidente de Sinopharm, Liu Jingzhen, a los medios locales el mes pasado. Una portavoz de CNBG dijo que no estaba al tanto de la oferta de vacuna y declinó hacer más comentarios.

La Comisión de Administración y Supervisión de Activos de propiedad estatal, que supervisa a las empresas administradas por el gobierno de China, no respondió de inmediato a una consulta de Bloomberg.

Generando datos

Si los trabajadores de la empresa estatal aprovechan la vacuna, no solo estarán potencialmente protegidos contra el virus, sino que su experiencia podría ayudar a generar datos sobre la eficacia de las vacunas para vencer al patógeno que ha enfermado a más de 7.2 millones de personas en todo el mundo y matado a más de 411,000.

Todavía no se sabe si las vacunas de CNBG, que emplean una cepa muerta del nuevo coronavirus para provocar una respuesta inmune del cuerpo, pueden prevenir la infección.

Las vacunas experimentales se encuentran actualmente en ensayos de Fase II y están siendo evaluadas para la seguridad en humanos. Su capacidad para prevenir la infección del virus solo será clara en los ensayos de Fase III, el último obstáculo para garantizar la aprobación de comercialización, en el que miles de personas toman la vacuna para ver qué tan efectiva es en un entorno de brote activo.

Con los casos de China disminuyendo a solo un puñado por día, las vacunas deberán ser probadas en el extranjero donde las infecciones aún están creciendo.

No está claro cuántos empleados han aceptado la oferta y si serán rastreados por reacciones adversas y su respuesta inmune. Sin embargo, su exposición en el extranjero puede dar una visión temprana del potencial de las vacunas en lugares donde el virus aún no está bajo control.

Además del ensayo clínico en curso, Liu de Sinopharm y cientos de altos ejecutivos y empleados de la compañía han tomado las vacunas voluntariamente, según el informe de noticias local. CNBG está construyendo plantas que permitirán al fabricante de vacunas producir más de 200 millones de dosis anualmente, dijo.