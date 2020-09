La Organización Mundial de Turismo (OMT) confía en que la recuperación del sector comience en el cuarto trimestre de este año y con más fuerza en el 2021, después de que la peor crisis de su historia haya puesto en peligro entre 100 millones y 120 millones de empleos en todo el mundo.

El 112 Consejo Ejecutivo de la OMT, que se celebra desde este martes en la capital de Georgia, es la primera reunión presencial que celebra la organización desde el estallido de la pandemia y pretende lanzar un mensaje de confianza para recuperar el turismo, cuyas pérdidas multiplican por ocho las de la crisis de 2008.

Caída del internacional

El secretario general de la organización, el georgiano Zurab Pololikashvili, ha recordado durante su intervención en la reunión las demoledoras cifras del sector: los escenarios apuntan a caídas de entre 58% y 78% en las llegadas de turistas internacionales en el 2020, un rango muy amplio propio de la incertidumbre que vive el mundo, y que depende de la duración de las restricciones de viaje y de cuándo se reabran las fronteras.

Por ello, entre 850 millones y 1,100 millones de personas dejarán de hacer viajes internacionales, lo que provocará pérdidas de entre US$ 910,000 millones y US$ 1.2 billones en ingresos de exportación derivados del turismo. El sector no recuperará los niveles de crecimiento previos a la pandemia hasta dentro de tres o cuatro años.

No obstante, a mediados de junio se observaron signos positivos de un cambio de tendencia gradual, aunque aún cauteloso, gracias al levantamiento gradual de las restricciones de viaje en varios países del mundo, especialmente en Europa, y la reanudación de algunos vuelos internacionales.

La crisis tendrá un impacto más notable en las economías que dependen fuertemente del turismo, como ocurre con los pequeños estados insulares en desarrollo y en los países con grandes sectores turísticos, como España.

Los expertos de la OMT apuntan al inicio de la recuperación de la demanda de turismo internacional en el cuarto trimestre del 2020 y especialmente en el 2021, con mayor dinamismo inicial de la demanda interna sobre los viajes internacionales y de los desplazamientos por ocio antes que los de negocios.

Volverá a ser valioso y necesario

Pese a las cifras, Pololikashvili ha afirmado que, a pesar de que el sector ha sufrido una “estocada”, que es la crisis más severa de la historia, es posible salir adelante “con determinación y cooperación”, por lo que ha instado a unir esfuerzos entre instituciones y países.

La pandemia pasará, ha dicho el secretario general, pero es preciso trabajar todos juntos para configurar un sector sostenible e innovador. El turismo seguirá siendo “algo valioso y necesario”.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, ha enviado un mensaje al Consejo el que ha destacado el papel fundamental del turismo en la protección del planeta y ha destacado que hoy es más resiliente y sostenible.

El presidente de este Consejo Ejecutivo, Najib Balala, ha afirmado que aunque “ni hay un final a la vista” de la pandemia es preciso trabajar para que el sector “no se derrumbe por completo”, por lo que a medida que se vayan abriendo fronteras es imprescindible seguir las directrices de la OMT y los protocolos de salud de la OMS para garantizar la seguridad de los turistas, los viajeros y el personal del sector.

Cada pandemia -ha explicado el también ministro de Turismo y Vida Silvestre de Keni,- incorpora amenazas y oportunidades, y la oportunidad actual es la de dar un mejor uso de la innovación y la tecnología en la salud y la seguridad.

Las últimas cifra difundidas por la OMT señalan que los turistas internacionales han caído 65% en la primera mitad del 2020 por el impacto del COVID-19 y sólo en junio las llegadas han descendido un 93 % respecto al mismo mes del 2019.

Según el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, en la primera mitad del año se registró un “desplome sin precedentes” por el cierre de fronteras en todo el mundo y la introducción de restricciones a los viajes en respuesta a la pandemia.

No obstante, la OMT señala que a principios de septiembre han empezado a reabrirse destinos a los turistas internacionales y un 53% de los destinos han aligerado las restricciones.