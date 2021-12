Apenas unos días después de que Chikwe Ihekweazu tomara las riendas del nuevo centro de inteligencia pandémica de la Organización Mundial de la Salud, apareció en el radar de los científicos una nueva variante muy mutada del coronavirus. Ómicron incitó a los países a cerrar sus puertas al sur de África y amenazó con ampliar una brecha ya preocupante en el acceso a las vacunas.

Ahora Ihekweazu, un epidemiólogo veterano que anteriormente dirigió el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria, tiene como objetivo contrarrestar la discordia mundial con datos.

El centro de Berlín planea recopilar y compartir información para ayudar a los gobiernos a predecir, detectar y responder a emergencias de salud más rápidamente, basándose en inteligencia artificial y otras herramientas.

Espera impulsar la colaboración en un momento en que muchos países están anteponiendo sus propios intereses.

El centro, que atraerá hasta 120 personas en los próximos años, está avanzando junto con los planes para un tratado internacional para reforzar las defensas de la salud y otros programas destinados a garantizar que los países estén mejor equipados para enfrentar la próxima crisis.

Ihekweazu, de 50 años, habló con Bloomberg y sus comentarios han sido editados para mayor claridad y extensión.

¿Qué significa Ómicron para la organización y cómo está respondiendo?

Nos ha demostrado lo difícil que es el panorama político y que la gobernanza global que puede guiar la toma de decisiones en nuestro mejor interés conjunto no es lo suficientemente fuerte.

Cada estado nación se siente con derecho a tomar lo que considere, incluso a veces en contra del consejo de sus propios científicos, la decisión más conveniente desde el punto de vista político. No somos ingenuos sobre los desafíos, pero también vemos muchas oportunidades. Lo que sucedió con Sudáfrica compartiendo sus datos no es una coincidencia. Para ser honesto, parece muy lúgubre, pero creo que a medida que desarrollamos no solo la competencia técnica, sino también la confianza que surge al trabajar juntos, podemos proporcionar una influencia contraria al tema dominante de mirar la televisión todas las mañanas y preguntarnos qué países han impedido que otros países crucen sus fronteras.

¿Cómo evalúa los riesgos planteados por Ómicron y las variantes futuras?

Estamos programados para pensar en lo fuertes que somos, los recursos que tenemos como individuos o países. ¿Qué tan grande es nuestro ejército? No se trata de cuán grande sea nuestro ejército, se trata de cuánto puede interactuar con el paisaje que lo rodea para mitigar el impacto de la amenaza. El mundo siempre busca respuestas sencillas. No estamos equipados para pensar y responder a esas complejidades y podríamos tropezar con un escenario realmente difícil.

¿Cómo va a utilizar este centro los datos y la tecnología de una manera más inteligente para ayudar a las naciones a moverse más rápidamente?

Los Estados miembros son los que realmente tienen la responsabilidad principal de detección y respuesta. Nuestro papel es apoyarlos. Han estado mejorando sus propios sistemas y en los últimos dos años eso se ha acelerado. Pero casi todos los países lo están haciendo por su cuenta. No hay conexión entre ellos. No están aprendiendo el uno del otro. Y nosotros, como OMS, históricamente no hemos brindado a los países tanto apoyo como podríamos en esta área particular de análisis, datos y toma de decisiones.

No se trata solo de un centro en Berlín que va a absorber los datos y tomar una decisión mágica. Si ese fuera el caso, probablemente no sería la persona adecuada para dirigirlo, pero esto es realmente para trabajar dentro de la organización y con los países para aprovechar nuestro aprendizaje. Se han aprendido muchas cosas. Ya existen muchas tecnologías. Se trata de unirlos.