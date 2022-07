El director ejecutivo moderó su optimismo mientras hablaba de las ganancias mejores de lo esperado de Tesla, y enfatizó lo difícil que ha sido conseguir piezas y materiales. Tesla vendió aproximadamente el 75% de sus tenencias de bitcóin debido a preocupaciones sobre la liquidez de la empresa el último trimestre, cuando su planta de Shanghái cerró durante semanas.

“Tenemos el potencial para un segundo semestre sin precedentes”, dijo el miércoles Musk en una llamada con analistas. “Los últimos años han visto bastantes casos de fuerza mayor, y ha sido una especie de infierno en la cadena de suministro por varios años”.

Las acciones de Tesla han caído un 30% este año.

El primer gran fabricante de automóviles de Estados Unidos en informar los resultados del segundo trimestre indicó en una carta a los accionistas que aumentar la producción en sus dos plantas más nuevas, en Alemania y Texas, llevará tiempo y que habrá que superar problemas de suministro. Musk, de 51 años, dijo que, si bien las celdas de batería más grandes que Tesla ha estado tratando de fabricar no serán un factor importante este año, la compañía tiene suficientes celdas de generaciones anteriores para satisfacer sus necesidades.

Tesla mantuvo sin cambios su plan para aumentar las entregas de vehículos en un 50% anual en promedio durante varios años. Tendrá que acelerar el ritmo para alcanzar esa marca en el segundo semestre, ya que inconvenientes que van desde la escasez de suministros y mano de obra hasta problemas logísticos impidieron que sus fábricas funcionaran a plena capacidad en la primera mitad del año.

“Mantendrán su tasa de crecimiento de 50%, lo cual es un poco sorpresivo. Pensé que podrían retractarse de eso”, dijo Gene Munster, de Loup Ventures. “Están logrando sortear bien las dificultades”.

Tesla registró ganancias ajustadas de US$ 2,27 por acción, superando las estimaciones de US$ 1,83 por acción de los analistas encuestados por Bloomberg. La cifra es inferior a los US$ 3,22 por acción que ganó Tesla en el primer trimestre, lo que marca la primera disminución secuencial de ganancias desde fines del 2020.

Tesla dijo anteriormente que entregó 254,695 vehículos en todo el mundo en el trimestre, un 27% más que hace un año, pero por debajo de su récord del primer trimestre de 310,048. Es la primera vez en dos años que la empresa no logra aumentar sus entregas de vehículos de un trimestre a otro.

En abril, Musk proyectó que la empresa produciría más de 1.5 millones de vehículos este año. En el primer semestre, Tesla produjo alrededor de 564,000.

Los ingresos totales de Tesla aumentaron un 42% con respecto a un año antes a US$ 16,900 millones, cumpliendo con la estimación promedio de los analistas.

En tanto, Musk dijo que Tesla está abierta a aumentar sus tenencias de criptomonedas incluso después de informar un deterioro del bitcóin que redujo las ganancias del segundo trimestre. La venta de la mayoría de los activos digitales de Tesla no debería considerarse “un veredicto sobre el bitcóin”, señaló.