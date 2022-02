Mientras Argentina y Brasil ganan sin los estelares y se dan el lujo de probar jugadores pensando en Qatar 2020, sigue abierta la puja por los cupos disponibles en Sudamérica para el próximo Mundial de Fútbol.

Ecuador, que estaba mejor perfilado, no selló su boleto en la doble fecha de eliminatoria que acaba de concluir. Perú y Uruguay levantaron cabeza, Chile no se resigna y Colombia estiró la agonía. Dos de ellos clasificarán en forma directa y otro jugará un repechaje intercontinental.

Sin Neymar y Lionel Messi, el líder Brasil y Argentina ampliaron su invicto en la competencia con varias caras nuevas o jugadores que habitualmente no son titulares. Clasificados con antelación, la eliminatoria sudamericana se ha vuelto para ellos un laboratorio para ajustar detalles tácticos y definir el plantel que jugará el Mundial.

La Verdeamarela (39 puntos) aplastó 4-0 a Paraguay, cuyas esperanzas quedaron matemáticamente sepultadas. Ausente Neymar por lesión, resaltaron las actuaciones de Raphinha y Philippe Coutinho.

“No puedo concebir un fútbol en el que las piezas no tengan una armonía. Este es el objetivo que tenemos. Y cuando hay juegos en los que nos inspiramos, como hoy, esa fluidez y el resultado suceden”, dijo Tité.

La Albiceleste (35 puntos) no tuvo a su capitán Messi debido a su inactividad por el coronavirus que contrajo a fin de año.

“Todos demuestran compromiso y ganas de querer estar. Nadie tiene el puesto asegurado, salvo uno (Messi), como siempre dije”, avisó el técnico argentino Lionel Scaloni tras el triunfo 1-0 sobre Colombia, con el cual extendió a 29 los partidos invicto. Antes había derrotado 2-1 a Chile en Calama. “No me parece que eso sea importante; sí el funcionamiento del equipo y cómo estos jugadores se sienten usando esta camiseta”.

Dos empates como saldo postergaron los planes de Ecuador, tercero de la eliminatoria con 25 puntos.

Tras el 1-1 en casa ante Brasil, la Tri había tomado la ventaja temprana en Perú con el gol de Michael Estrada, pero pagó con el empate uno de esos errores imperdonables para un entrenador detallista como el argentino Gustavo Alfaro.

El estratega había dispuesto el ingreso del lateral Diego Palacios por la lesión del volante Ayrton Preciado pero la camiseta de éste “desapareció”.

“No estaba la camiseta y por eso no pudimos hacer el cambio, y en ese momento, cuando me traen la camiseta, ya el árbitro había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador. Y de ahí vino la jugada... Es la fatalidad”, contó Alfaro.

Tiene por delante a Paraguay en Asunción y Argentina en casa en marzo para cumplir el objetivo.

Edison Flores, héroe en el triunfo ante Colombia días atrás, selló el 1-1 que le permitió a la Blanquirroja lo que parecía imposible hace unas fechas atrás: con 21 puntos está en repechaje.

“Lo más importante de todo es que la selección peruana depende de sí misma en las dos últimas fechas. Eso es muy bueno y lo valoro por el sacrifico de los muchachos, llegar dependiendo de nosotros era lo que buscábamos”, destacó el técnico de Perú Ricardo Gareca. Uruguay y Paraguay son sus próximos rivales.

Tras el cambio de entrenador, Uruguay cosechó dos victorias y se ubica cuarta con 22 puntos. Diego Alonso reemplazó al veterano Óscar Washington Tabárez tras una racha de cuatro derrotas y cinco jornadas sin victoria que comprometieron la clasificación.

“Atacamos todos y defendemos todos, cuando no tenemos la pelota tenemos que ser el equipo que defiende mejor y cuando atacamos debemos ser el que ataca mejor”, describió el técnico luego de doblegar 4-1 a Venezuela en Montevideo.

Rodrigo Bentancur, flamante fichaje del Tottenham, suscribió el gol más rápido en lo que va de las eliminatorias de Sudamérica cuando no se había cumplido el primer minuto de juego. El veterano Luis Suárez hizo su aporte de penal y con 28 goles superó a Messi (27) como máximo anotador en la historia de las eliminatorias sudamericanas.

Tras recibir a los peruanos, la Celeste jugará a domicilio ante Chile.

El plan Calama — en lugar del estadio Nacional de Santiago — le falló a la Roja contra Argentina, pero sirvió para aclimatarse y dar el golpe en la altura de La Paz con un triunfo 3-2 sobre Bolivia que le permite llegar con vida al cierre de las eliminatorias.

Sexta con 19 puntos, Gary Medel dijo que “estamos con la fe intacta, vamos a luchar por nuestros objetivos y por nuestros sueños, no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando, peleando como todo chileno”.

Colombia no dio con la fórmula del gol y quedó desplazada a la séptima posición con 17 puntos tras dos derrotas. Lleva siete duelos sin inflar las redes.

Para su cuestionado entrenador Reinaldo Rueda “esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final. Se alejaron mucho las posibilidades por los resultados de los rivales, pero la clasificatoria no se ha terminado. Nos quedan dos jornadas”.

Enfrentará a dos rivales eliminados — Bolivia y Venezuela — pero ya no depende de sí misma.

Esta doble jornada terminó de sepultar las remotas posibilidades de Bolivia (15) y Paraguay (13).

Mientras el venezolano César Farías insinuó su salida de Bolivia, su colega argentino Guillermo Barros Schelotto ya planifica lo que vendrá.

“A partir de mañana tenemos que pensar en el futuro, conscientes y responsables del momento que nos toca vivir y en armar una nueva selección para estar de vuelta en un Mundial, como en ocasiones anteriores”, comentó Barros Schelotto.

Paraguay disputó su último Mundial en Sudáfrica 2010.