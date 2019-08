A pesar de los avances de la tecnología, existen múltiples tareas que una computadora no puede realizar. Es decir, operaciones que una máquina es incapaz de hacer aunque sea una actividad mínima, pues necesita de la selección de un ser humano. Estas actividades tales como transcribir textos, seleccionar imágenes o ingresar datos son necesarias en empresas digitales.

Los microtrabajos son tareas muy variadas y muchas veces repetitivas. Según una nota de la BBC Mundo, este tipo de tareas pueden ser desde etiquetar contenido según las emociones producidas para que los algoritmos puedan saber cómo suena una canción triste o cómo se ve una imagen que transmite angustia, violencia y un contenido explícito.

Es decir, los microtrabajadores generan información para entrenar los algoritmos de los sistemas de inteligencia artificial añadiendo en el elemento humano a la información.

Los microtrabajadores de Amazon

En el 2005, Amazon creó la primera plataforma de microtrabajo a la cual Jeff Bezos llamó “la inteligencia artificial, artificial”. La llamaron “Amazon Mechanical Turk” o el en homenaje a un muñeco autómata ajedrecista del siglo XVIII que engañaba a los jugadores, quienes pensaban estaban en una partida contra una máquina, pero que en realidad dentro del dispositivo estaba escondido un ajedrecista.

Amazon comenzó a emplear este sistema cuando se propuso eliminar millones de páginas que de duplicaban en su sitio web ya que el algoritmo no detenía este error, pues las diferencias muy sutiles solo podían ser detectadas por humanos.

Sin embargo, tal y como señala la nota en el sitio web de la BBC, la opción de revisar millones de páginas no era humanamente posible. Así que la el gigante del e-commerce desglosó este error en miles de tareas pequeñas, separadas y repetitivas que podían ser finalizadas por personas en cuestión de segundo desde de cualquier parte del mundo.

El perfil de un microtrabjador

Es difícil determinar cuántos microtrabajadores hay en el mundo, ya que las empresas no publican otro dato más que el número de usuarios registrados.

Sin embargo, se calcula que “en Amazon Mechanical Turk trabajan decenas de miles de personas cada mes, y que en cualquier momento del día de 2,000 a 2,500 personas están activas”, según la BBC Mundo.

Además, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo una encuesta entre 3.500 microtrabajadores en 75 países en diversas plataformas en el 2017, en donde encontró que, en promedio, los encuestados tenían 33 años, un tercio de ellos eran mujeres, pero en países en desarrollo esta proporción bajaba a un quinto.

La OIT también encontró en su estudio que el nivel educativo entre los trabajadores era ato, siendo así que sólo el 18% de ellos no habían terminado la educación secundaria frente al 40% que había terminado la universidad.

Trabajo mal remunerado

Pese al grado de educación tiende a ser alto entre los microtrabajadores, el estudio de la OIT encontró que en promedio, un microtrabajador gana US$ 4.43 la hora. Esto varía según la región, donde en África reciben US$ 1.33 dólares la hora mientras que en Estados Unidos reciben en promedio US$ 4.70 dólares.

Aunque Amazon es el ejemplo más emblemático, exiten muchas empresas que solicitan estos servicios. Otros ejemplos son tareas de alta precisión como trazar cajas en videos, etiquetar leyendas en sitios webs y análisis de sentimiento. Los que más abundan, sin embargo, son también trabajos tediosos como buscar información y traducciones.