El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg anunció el domingo su campaña por la candidatura presidencial del Partido Demócrata.

Poniendo fin a semanas de especulaciones, el exrepublicano de 77 años y uno de los hombres más ricos del mundo, años anunció su candidatura en un mensaje por escrito publicado en un sitio web de campaña describiéndose como el único apto para derrotar al presidente Donald Trump. Bloomberg prevé lanzar una amplia campaña publicitaria en estados clave del país.

“Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos”, escribió Bloomberg. “No podemos permitirnos cuatro años más de acciones imprudentes y poco éticas del presidente Trump", continuó.

“Él representa una amenaza existencial para nuestro país y nuestros valores. Si gana otro mandato, es posible que nunca nos recuperemos del daño”. El arribo del exalcalde neoyorquino ocurre a 10 semanas de que comiencen las elecciones primarias, una decisión poco ortodoxa.

Como centrista con profundos lazos con Wall Street, se espera que Bloomberg batalle con la base progresista del partido. Apenas el año pasado se afilió al Partido Demócrata.

Sin embargo, sus enormes recursos y su perfil moderado podrían ser atractivos en una competencia primaria que se ha convertido, sobre todo, en una búsqueda para encontrar a la persona mejor posicionada para negarle a Trump un segundo mandato el próximo noviembre.

Forbes clasificó a Bloomberg como la 11va persona más acaudalada del mundo el año pasado con un patrimonio neto de aproximadamente US$ 50,000 millones.

Trump ocupó el puesto 259 con un patrimonio neto de poco más de 3,000 millones. Bloomberg ya ha prometido gastar al menos US$ 150 millones de su fortuna para la campaña de 2020, incluidos más de US$ 100 millones para anuncios en internet contra Trump, entre US$ 15 millones y US$ 20 millones para promover el registro de votantes, de minorías principalmente, y más de US$ 30 millones en una ronda inicial de anuncios de televisión. Bloomberg no dijo cuánto estaría dispuesto a gastar en general en sus ambiciones presidenciales, pero su asesor Howard Wolfson dijo: “Lo que sea necesario para derrotar a Donald Trump”.