El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rectificó este lunes que sí asistirá en noviembre al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos tras cancelar su asistencia el mes pasado por la participación del Gobierno de Perú.

“No iba a estar yo en San Francisco, porque no es un asunto personal con la presidenta (Dina Boluarte de Perú) que se impuso, sino es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia. Sin embargo, como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente (Joe) Biden, acepté, voy a ir”, declaró el mandatario.

“Claro, no voy a estar todo el tiempo, ahora sí que va a ser como: llegas un día antes, duermes, participas, comes y te regresas”, matizó.

López Obrador había cancelado su viaje al foro por la asistencia de Boluarte, a quien considera una presidenta “espuria” tras la destitución en diciembre pasado del ahora exmandatario Pedro Castillo.

“Había pensado (no ir) por la actitud del Gobierno de Perú, por la injusticia que cometieron con el presidente de Perú, que lo tienen encarcelado, fue un golpe de Estado a Pedro Castillo, la oligarquía de Perú nunca lo aceptó por ser indígena, por ser de la sierra, una actitud clasista, racista”, reiteró ahora el gobernante mexicano.

Tras cancelar, López Obrador propuso a Biden otra reunión para abordar con urgencia la nueva ola migratoria en la región, pero la Casa Blanca ofreció dos opciones: una en Washington a principios de noviembre o mantener su asistencia al foro de la APEC.

“Opté por San Francisco porque es una reunión que nos importa mucho por la relación económica comercial, es la reunión del Pacífico y Asia, Asia-Pacífico, y vamos a participar”, reiteró en su rueda de prensa matutina.

“Sí, lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos, tampoco puedo dejar de ir, tengo que mantener, lo hago por convicción, una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, nos conviene”, añadió.

El mandatario reveló que el encuentro internacional en Washington será en seguimiento a la Cumbre de las Américas que Estados Unidos organizó en junio de 2022, cuando López Obrador no participó porque la Casa Blanca no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Lo que yo pienso es que tenemos que buscar la unidad de todos y nadie tiene el derecho de excluir”, remarcó López Obrador.