La tendencia que ha hecho a empresas desde Tesla Inc. hasta Mercedes Benz Group AG abrir fábricas más cerca del mercado de consumo más grande del mundo le da a México la oportunidad de impulsar el desarrollo de los componentes locales de la industria, dijo Diana Alarcón, coordinadora general y de asuntos internacionales del Gobierno de Ciudad de México. Citó el ejemplo de China, que en la última década pasó a fabricar piezas de automóviles en lugar de simplemente ensamblar vehículos.

“China lo hizo mejor que nosotros. Ofrecieron lo mismo: apertura comercial para construir zonas libres para la exportación”, dijo en una entrevista desde Nueva York. “Pero invirtieron en educación, capacitación de la fuerza de trabajo”.

Sus comentarios son una ventana al pensamiento de Sheinbaum, vista como la favorita para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum, quien dejó en junio su puesto como jefa de Gobierno de Ciudad de México para postularse para las elecciones del próximo año, ha guardado silencio sobre sus definiciones políticas desde que ganó la nominación del partido gobernante anteriormente este mes.

Las dos mujeres se conocen desde sus años universitarios, por lo que se espera que Alarcón eventualmente forme parte del Gobierno de Sheinbaum si gana. Alarcón, quien ocupa su cargo desde 2018, ha sostenido una serie de reuniones esta semana en Nueva York con empresas que invierten en México.

Experiencia del TLCAN

México necesita adaptar sus políticas públicas, dijo, y argumentó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 generó en gran medida empleos manufactureros mal remunerados.

“Había una visión de ‘libre comercio’, no de ‘las fuerzas del mercado harán su magia’”, dijo. “Y resulta que no, las fuerzas del mercado no hacen magia. Son las políticas públicas las que dan dirección a los procesos”.

México recientemente superó a China como el mayor proveedor de bienes a Estados Unidos en medio de un impulso de la economía más grande del mundo para reducir la dependencia de la cadena de suministro de rivales geopolíticos y abastecerse de importaciones más cercanas a casa. Las expectativas de una avalancha de nuevas inversiones han ayudado a impulsar el peso mexicano más del 16% en el último año, convirtiéndolo en la moneda principal en el mundo con mejor desempeño en ese lapso.

Países desde EE.UU. hasta Japón y Corea del Sur han podido desarrollar industrias locales invirtiendo en tecnología, educación, innovación y capacitación de la fuerza laboral, lo que les permite fabricar productos más sofisticados que integran componentes locales, agregó.

“Espero que hayamos aprendido de esa experiencia para mejorarla esta vez”, dijo.