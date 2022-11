Meta Platforms Inc., empresa matriz de Facebook, tiene previsto iniciar despidos que afectarán a miles de trabajadores a partir de esta semana, informó el Wall Street Journal, citando a personas con conocimiento del asunto.

Los recortes de empleos podrían comenzar tan pronto como el miércoles, dijo el periódico. La compañía ya le ha dicho a sus empleados que cancelen los viajes no esenciales a partir de esta semana, según el informe.

En setiembre, el director ejecutivo Mark Zuckerberg definió planes para reorganizar equipos y reducir la plantilla por primera vez, luego de una fuerte desaceleración en el crecimiento de la empresa matriz de Facebook e Instagram. Zuckerberg dijo entonces que Meta probablemente será más pequeña en 2023 que este año.

Los despidos ocurren a medida que Meta lucha con pérdidas crecientes e invierte mucho en el desarrollo de su negocio de metaverso.

“Meta puede buscar al menos US$ 3,000 millones a US$ 4,000 millones en reducciones de gastos operativos a través de despidos y recortes de costo fijos para acercar su proyección al extremo inferior de su orientación de gastos de US$ 96,000 millones a US$ 101,000 millones”, escribió el analista de Bloomberg Intelligence Mandeep Singh en una nota el lunes.

Los recortes se sumarán a las ya crecientes pérdidas de empleos en Silicon Valley. La semana pasada, Twitter Inc. recortó casi 3,700 posiciones después de que Elon Musk completara su adquisición de la plataforma de redes sociales por US$ 44,000 millones. Otras compañías que también han reducido su fuerza laboral o han anunciado planes incluyen a la empresa de transporte compartido Lyft Inc. y al fabricante de discos duros Seagate Technology Holdings Plc.

Con información de Bloomberg