Amazon.com Inc. sorprendió al mundo deportivo el mes pasado cuando se encargó de la transmisión de fútbol francés. El acuerdo se volvió mucho más interesante cuando Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de este deporte, pasó por sorpresa a la liga francesa.

Messi debutaría como jugador del Paris Saint-Germain en las próximas semanas. Si está en Francia, la única forma de ver legalmente los partidos en televisión es a través de una membresía de Amazon Prime y un paquete deportivo adicional.

Hasta hace poco, Amazon prefería incursionar al margen del deporte global. Presentó pequeños grupos de partidos de la Premier League inglesa y de fútbol americano como un ligero atractivo para los fanáticos de los deportes.

El acuerdo de transmitir la mayor parte de la Ligue 1 de Francia es mucho más importante. Convirtió a Amazon en el principal anfitrión del deporte más popular de un país. Y fue un paso arriesgado después del colapso del contrato de transmisión anterior que tenía la española Mediapro y dada la relativa falta de experiencia de Amazon en deportes en vivo.

Messi podría cambiar la ecuación. Cuando Neymar Jr., antiguo compañero de Messi en el FC Barcelona, se unió al PSG en 2017, elevó instantáneamente el perfil de la liga y, posiblemente, su valor a nivel mundial. La pandemia de coronavirus, que obligó a la Ligue 1 a terminar la temporada prematuramente el año pasado, sirvió como una especie de reinicio. La reducción de la venta de entradas y un descuento por transmisión afectaron duramente a la liga y sus clubes.

El director deportivo de Amazon para Europa, Alex Green, aseguró los derechos de la Ligue 1 con un gran descuento en junio.

La presencia de Amazon en Francia ya es controvertida. Durante la primera cuarentena pandémica del país, un tribunal criticó los protocolos de seguridad de Amazon en los almacenes y prohibió a la empresa vender cualquier cosa excepto bienes esenciales. El tamaño del servicio de video en Francia, con 4,5 millones de espectadores, es menos de la mitad del de la versión del Reino Unido, según estimaciones de Ampere Analysis.

Amazon reconoce la importancia de la transferencia de Messi. “Estaremos encantados de acompañarlo el resto de su carrera”, escribió una cuenta de Amazon Francia en Twitter.

Sin embargo, el acuerdo con Francia no es seguro para Amazon, ni siquiera con Messi. El fútbol no es tan generalizado en Francia como en Italia o el Reino Unido, y la Ligue 1 no es tan lucrativa como otras ligas importantes de Europa (el PSG existe en otro plano porque está financiado por Catar).

Amazon pide actualmente a los clientes franceses que paguen 13 euros al mes además de una tarifa de 6 euros por Prime. Esto es una ruptura con el enfoque de la compañía en otros lugares de agrupar los deportes en el servicio de streaming sin costo adicional.

Pero igual es menor que el precio del canal de fútbol de Mediapro, que anteriormente tenía los derechos de la mayoría de los juegos de la Ligue 1 y acumuló 600,000 suscripciones antes de retirarse. Después de pagar 275 millones de euros por el fútbol francés, Amazon necesita alrededor de 1.2 millones de suscriptores para alcanzar el punto de equilibrio, según Ampere.

Al igual que con todo lo relacionado con Amazon, la compañía espera que los hinchas se conviertan en fieles compradores en línea. “Amazon demostró ser ágil en la compra de derechos a bajo precio”, dijo François Godard, analista de Enders Analysis, “pero aún tiene que demostrar que puede aprovecharlos para aumentar significativamente su huella de comercio electrónico”.

Si tiene éxito, Francia podría servir de modelo para Amazon en otros países.