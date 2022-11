Algunos de los principales medios conservadores de Estados Unidos, como el New York Post, Fox News y The Wall Street Journal, comienzan ya a dar la espalda al expresidente Donald Trump (2017-2021) después de que los republicanos no obtuvieran la victoria que muchos vaticinaban en las elecciones del martes de mitad de mandato.

Los diferentes artículos aparecidos en medios de derechas, tanto liberales como conservadores, muestran así una distancia cada vez más clara entre estos medios cercanos al Partido Republicano y el expresidente, en un momento en que todos dan por descontado que piensa presentarse a la reelección.

El rotativo conservador New York Post (propiedad del magnate Rupert Murdoch) publica este jueves en su portada una caricatura del magnate con una cabeza descomunal, sentado en un muro, y dice que Trump “saboteó” las elecciones de medio mandato al proponer candidatos republicanos equivocados.

En un artículo de opinión, el periodista John Podhoretz describe al exmandatario como “tóxico”: “Lo que sugieren los resultados del martes por la noche es que Trump es quizás el repelente de votos más profundo en la historia moderna de Estados Unidos”, escribe en el diario que hasta hace poco ha servido de altavoz a Trump.

En cuanto a The Wall Street Journal, considerado portavoz del mundo financiero, también apunta su dedo a Trump como responsable de que no se diera la ola roja (color de los republicanos) que se esperaba en esta elecciones de medio mandato.

“Los candidatos republicanos de Trump fracasaron en las urnas en estados que eran claramente ´ganables´. Tal vez estas derrotas sean lo que el partido necesita escuchar antes de 2024″, anota el consejo editorial en una pieza de opinión titulada “Trump es el mayor perdedor del Partido Republicano”.

Esta línea argumental la recoge incluso el centrista The Washington Post, que señala en un artículo de opinión que “el país dijo no” a un Partido Republicano “que ofreció rabia y Trump”, y añade que a “una mayoría sustancial (58 % según las encuesta realizadas a los votantes el día de las elecciones) no le gusta el expresidente”.

A medida que Trump va perdiendo popularidad, el reelecto gobernador de Florida, Ron DeSantis, va ganado el favoritismo de los medios, incluso en Fox News, el medio favorito del propio Trump durante años: “Ron DeSantis es el nuevo líder del Partido Republicano”, reza el titular de una pieza de opinión de Fox, cuya autora Liz Peek escribe que “los republicanos están listos para seguir adelante sin Trump”.