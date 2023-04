Cuando se trata de la cantidad de residentes millonarios, las urbes de Estados Unidos y China dominan el ranking de las 10 ciudades más ricas del mundo, mientras que sólo una ciudad europea, Londres, se ubica en la lista de 2023 publicada este martes por la firma internacional de migración de inversiones, Henley & Partners, en asociación con New World Wealth, la firma global de inteligencia patrimonial.

Nueva York volvió a encabezar la lista de las ciudades más ricas del mundo y contaba con alrededor de 340,000 millonarios el año pasado, según Henley & Partners. Eso ayudó a Estados Unidos a superar a todos los países con 10 de las 50 ciudades más ricas del mundo: Nueva York se ubica en el primer lugar, seguida de Tokio, el Área de la Bahía de California, Londres y Singapur. La encuesta anual analizó 97 ciudades en nueve regiones de todo el mundo.

La Gran Manzana mantuvo el primer puesto después de que la cantidad de personas con un alto patrimonio neto aumentara un 40% en el período 2012-2022. Dicho incremento fue similar al de Singapur, pero quedó rezagada con respecto al de ciudades como Shanghái, Houston, Dubái y Bombay. Se define como personas de alto patrimonio a aquellos con riqueza invertible de más de US$ 1 millón y todas las cifras se redondean a la centena más cercana.

China se situó por detrás de Estados Unidos con cinco ciudades entre las 50 principales, lo que la puso justo por delante de Australia, con cuatro.

En una categoría aún más elitista, el Área de la Bahía de California ganó en lo que respecta al número total de multimillonarios: 63 llaman hogar a la región que rodea a Silicon Valley y San Francisco, según el informe. Le siguieron Nueva York, Pekín, Los Ángeles y Shanghái.

“Siete de las 10 ciudades más ricas del mundo se encuentran en países que llevan a cabo programas formales de migración de inversiones, incentivando activamente la inversión extranjera directa a cambio de derechos de residencia o ciudadanía”, expresó Juerg Steffen, director ejecutivo de Henley & Partners.

Las ciudades más ricas del mundo | Nueva York tuvo la mayor cantidad de millonarios en 2022, pero el Área de la Bahía de California tuvo más multimillonarios.

El aumento de diez años en el número de personas de alto patrimonio neto fue liderado por la ciudad china de Hangzhou, que experimentó un incremento del 105%, mientras que Austin, Texas, ocupó el segundo lugar con un aumento del 102%.

Miami y West Palm Beach, Florida —que se beneficiaron del hecho de que una serie de líderes empresariales y firmas financieras de alto perfil se mudaron al sur de Florida durante la pandemia— vieron cómo la cantidad de personas con un alto patrimonio neto aumentó un 75% y un 90%, respectivamente.

En el otro extremo del espectro, la guerra de Rusia en Ucrania, y la combinación de sanciones y el éxodo de ciudadanos que esto ha provocado parece haber golpeado duramente a Moscú. El número de millonarios que viven en la capital rusa se desplomó un 44% respecto a la década anterior, mientras que San Petersburgo experimentó una caída del 38%.

El director de investigación de New World Wealth, Andrew Amoils, señala que los imanes de riqueza tradicionales también han experimentado un crecimiento especialmente sólido durante la última década.

“Podría decirse que el mejor refugio seguro del mundo para los superricos es Mónaco, cuya riqueza promedio por residente supera los US$ 10 millones, lo que la convierte en la ciudad mejor clasificada sobre una base de riqueza per cápita. También es la más costosa del mundo, ya que los precios de sus departamentos superan los US$ 35,000 por metro cuadrado”, explicó.

“Dubái es otro importante centro patrimonial internacional, y sus bajas tasas impositivas lo convierten en un imán para millonarios migrantes de todo el mundo. Aproximadamente 3,500 personas de alto patrimonio neto se mudaron a la ciudad solo en 2022″, concluyó.

Con información de Bloomberg

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.