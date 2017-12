Jurado no logra veredicto en caso de sobornos de FIFA

El jurado en el juicio de tres ex dirigentes del fútbol sudamericano acusados de recibir millones de dólares en sobornos, sigue sin alcanzar un veredicto.

El jurado completó el jueves su quinto día de deliberaciones en el juicio del ex presidente de la Conmebol y de la federación paraguaya de fútbol, Juan Angel Napout; el ex presidente de la federación de Brasil, José María Marin; y el ex presidente de la federación de Perú, Manuel Burga.

Los tres se declararon inocentes de los cargos de aceptar sobornos de compañías de mercadotecnia que competían por obtener lucrativos derechos comerciales para los principales torneos de fútbol, incluía la Copa del Mundo.

Los tres se encuentran entre los más de 40 funcionarios del fútbol, empresarios y entidades acusadas en el escándalo que ha sacudido a la FIFA, el organismo rector del fútbol a nivel mundial.

La defensa asegura que el caso del gobierno se basa en cooperadores poco confiables que se han declarado culpables a fin de obtener sentencias menores.