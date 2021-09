John y Jenny Paulson se divorcian después de más de 20 años de matrimonio, la más reciente separación que involucra a una familia multimillonaria y que dará nueva forma a una de las fortunas más grandes del mundo.

El caso fue presentado en el condado de Suffolk, Nueva York; William D. Zabel representa a John Paulson. El diario The New York Post, que informó anteriormente sobre la separación, dijo que no existe un acuerdo prenupcial, citando a una persona no identificada.

“John tiene un profundo respeto por Jenny y continuará apoyando todo lo que sea mejor para la salud y la felicidad de la familia”, dijo Zabel el martes en un comunicado.

John Paulson, de 65 años, tiene un patrimonio neto de US$ 4,800 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, en gran parte gracias a su exitosa apuesta contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis financiera del 2008. Al 2019, el gestor de fondos también tenía alrededor de US$ 1,900 millones en la fundación Paulson Family Foundation.

Jenny Paulson, de 50 años, conoció a su futuro esposo años antes de que se hiciera famoso por sus negociaciones de alto riesgo.

Inicialmente la contrató como asistente después de que ella hizo la entrega de un almuerzo de la cafetería de Bear Stearns para él y su personal. Jenny había emigrado hacía poco de Rumania y se le había otorgado asilo político en Estados Unidos. Cuando él se acercaba a los 45, Paulson decidió que necesitaba casarse y que Jenny tenía la personalidad alegre que buscaba, según “The Greatest Trade Ever”, un libro de Gregory Zuckerman.

“Jenny no bebía, fumaba ni salía tarde en la noche; para mí fue un soplo de aire fresco”, dijo Paulson en el libro. La invitó a salir por un año, pero ella se negaba a menos que la despidiera y le encontrara otro trabajo. Ella finalmente accedió a ir a almorzar con él, y después de más de 200 comidas juntos, él le propuso matrimonio.

Paulson ganó US$ 20,000 millones para él y para los inversionistas cuando los bonos hipotecarios de alto riesgo de EE.UU. colapsaron y desencadenaron la crisis financiera. Después de una de las mayores negociaciones de la historia, tuvo una serie de años menos exitosos. Convirtió su firma de fondos de cobertura en una gestora de patrimonio familiar el año pasado después de que los activos cayeran a alrededor de US$ 9,000 millones en el 2019, desde un máximo de US$ 38,000 millones en el 2011; administraba principalmente su propio dinero.

Si bien su divorcio podría ser uno de los más grandes de la historia en términos de activos en juego, será eclipsado por dos rupturas recientes. Melinda French Gates terminó con miles de millones de dólares en acciones en una variedad de compañías después de su divorcio del fundador de Microsoft Corp., Bill Gates.

Por su parte, Mackenzie Scott, la exesposa de Jeff Bezos, el presidente de Amazon.com Inc., es la cuarta mujer más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$ 56,400 millones. Scott ha invertido rápidamente parte de esa fortuna en causas filantrópicas que a menudo se pasan por alto.

“No creo que las tasas de divorcio estén aumentando”, dijo Dror Bikel, un abogado de divorcios de Bikel & Schanfield LLP con sede en Nueva York. “Pero la escala de la riqueza es simplemente abrumadora”.