Acudir a la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 saldrá un 46% más caro que en el previo torneo realizado en Rusia.

Los aficionados del fútbol se percataron del costo cuando las entradas fueron puestas a la venta el miércoles.

El pronunciado incremento de los precios para el partido decisivo del primer Mundial en Medio Oriente contrasta con el descenso del costo de los boletos más baratos de la fase de grupos — salvo el partido inaugural — y los octavos de final.

Los aficionados podrán presentar online las solicitudes para adquirir las entradas.

Los boletos más caros para la final del 18 de diciembre en el estadio Lusail cuestan 5,850 riales qataríes (US$ 1,607), un aumento del 46% con respecto a los US$ 1,100 por una entrada para la final del 2018 que ganó Francia.

Las entradas de la segunda categoría costarán 3,650 riales qataríes (US$ 1,003), un aumento de US$ 710 con respecto a la final de hace cuatro años. Los de boletos de la tercera categoría — los más módicos para aficionados extranjeros — costarán 2,200 riales qataríes (US$ 604), excediendo el costo de US$ 455 de Rusia 2018.

Los boletos de la cuarta categoría para residentes locales se dispararon del equivalente de US$ 110 en Rusia a 750 riales qataríes (US$ 206).

Los boletos más baratos asignados a la venta internacional para el partido inaugural — con el anfitrión Qatar— el 21 de noviembre se dispararon 37%, a US$ 302 (1,100 riales qataríes) tras costar US$ 220 en Rusia. El aumento también es importante en las otras categorías, de US$ 390 a US$ 440 en la segunda categoría.

Para otros partidos de la fase de grupos, los residentes de Qatar podrán comprar boletos a un costo de 40 riales qataríes (US$ 11) — lo más baratos desde México 1986, cuando hubo entradas de unos US$ 3 —con base en el tipo de cambio de aquel año. En Rusia, los boletos disponibles para los aficionados locales costaron unos US$ 22, el doble que en Qatar.

Los boletos más baratos para la venta internacional tendrán el costo más bajo desde Alemania 2006, al quedar en 250 riales qataríes (US$ 69). Los boletos de la primera categoría subieron marginalmente, de US$ 210 a US$ 220, y lo de la segunda categoría se mantuvieron en US$ 165.

Los boletos de la FIFA serán distribuidos mediante un sorteo y no en una venta abierta. Los aficionados sólo sabrán si obtuvieron entradas luego del sorteo, al concluir la primera fase de solicitud, el 8 de febrero.

El proceso de venta de boletos comenzará en momentos en que se han definido sólo 13 de los 32 equipos participantes en el certamen. Las eliminatorias no concluirán sino hasta junio, cuando se lleven a cabo los repechajes intercontinentales.

Aparte de poder aplicar para entradas de partidos individuales, los aficionados podrán registrarse para acompañar a su selección durante todo el certamen y acudir a cuatro partidos en cuatro estadios distintos.

La FIFA busca obtener US$ 500 millones por ventas de boletos y paquetes que incluyen hospedaje y otros servicios para el Mundial, de acuerdo con el reporte financiero más reciente del órgano rector del fútbol.

A diferencia de las ediciones previas de la Copa del Mundo, habrá poca necesidad de viajar dentro de Qatar para ir de un estadio a otro.

Todas las subsedes se encuentran en un radio de unos 50 kilómetros (30 millas).

Serían los recorridos más cortos dentro de un país sede del Mundial desde Suiza 1954. En cambio, habría poca disponibilidad de hoteles.

Los organizadores locales han reservado la mayoría del hospedaje en Qatar, así que no había ya el martes posibilidades de hacer reservaciones por internet para los días en que se realizará el torneo.

Se abrirá la disponibilidad de habitaciones en otros hoteles, apartamentos e incluso barcos cruceros mediante un sitio Web. Sólo estarán disponibles para el público unos 90,000 cuartos. Se reservarán 40,000 para los equipos, dirigentes, patrocinadores y periodistas.

Aunque acampar en el desierto fue una opción mencionada para que los aficionados encontraran hospedaje, ésta se menciona ahora poco. Habrá 4,000 camarotes de cruceros que atracarán frente a Doha para el torneo.