Roger Penske completó su adquisición del Motor Speedway, el legendario circuito donde se corren las 500 Millas de Indianápolis. Es apenas el cuarto propietario que ha tenido el circuito.

La familia Hulman se puso en contacto con él para pedirle consejos tras decidir ponerlo a la venta y Penske no perdió el tiempo.

Penske vio por primera vez las 500 Millas de Indianápolis en 1951 y desde entonces estuvo en todas las ediciones con excepción de seis. Suma 18 triunfos como propietario, más que nadie.

“Queremos seguir manteniendo la tradición del Indianapolis Motor Speedway y de las carreras de la categoría IndyCar Racing”, dijo Penske. "Hemos estado trabajando diligentemente para garantizar una transición sin problemas”.

No se revelaron los detalles de la compra, aunque personas al tanto de las negociaciones dijeron que hubo ofertas de US$ 250 millones a US$ 300 millones, acompañadas de la promesa de mejoras en el circuito.

En los 110 años de vida del circuito, Penske es apenas su cuarto propietario. Carl Fisher lo construyó en 1909, Eddie Rickenbacker lo adquirió en 1927 y posteriormente lo vendió a la familia Hulman.

Penske es un magnate que hizo fortuna con la venta de camiones y tiene varias concesionarias de automóviles.