Jeff Bezos comenzó la nueva década con un ingreso extraordinario de US$ 1,800 millones por la venta de acciones de Amazon.com Inc. Hay una creciente emoción en el mundo del arte de que parte de esos fondos, u otra parte de su fortuna de 12 cifras, podría emplearse para crear una colección de arte.

Bezos, de 56 años, compró dos obras importantes en subastas de noviembre en Nueva York, según ha dicho el comerciante de arte Josh Baer en su boletín informativo Baer Faxt esta semana.

Una pieza, “Hurting the Word Radio # 2”, de Ed Ruscha, se vendió por US$ 52.5 millones en Christie’s, estableciendo un récord para el artista de Los Ángeles. La segunda, “Vignette 19”, de Kerry James Marshall, alcanzó los US$ 18.5 millones en Sotheby‘s, más del doble de su estimación más alta.

“Cada temporada parece que alguien nuevo o una nueva región” llega y comienza a comprar arte y apuntala el mercado, “pero cuando es el hombre más rico del mundo tiene la oportunidad cambiar el rumbo”, escribió Baer en su boletín sin detallar cómo obtuvo la información. “Reafirmo lo que escribí”, dijo por correo electrónico.

Los representantes de Sotheby’s y Christie’s rehusaron hacer comentarios. La oficina de prensa de Amazon no respondió a solicitudes de comentarios.

A Bezos se le vio en las presentaciones preliminares de Sotheby’s. En la venta nocturna de arte contemporáneo, “Vignette 19” fue comprada por Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby’s y especialista sénior en el departamento de libros y manuscritos, en representación de un cliente anónimo.

Los comerciantes de arte y los especialistas en subastas dijeron que Bezos, si realmente compró las obras, sería un nuevo jugador importante en el mercado. No está claro qué más podría haber comprado.

La entrada en el mundo del arte sería el cambio más reciente de Bezos, que previamente prefería mantener un bajo perfil. En los últimos años, ha atravesado un cambio de imagen y rara vez ha estado ausente de los titulares desde que él y MacKenzie Bezos se divorciaron en el 2019. Ello incluye su asistencia a la alfombra roja con su novia Lauren Sánchez y la organización de una fiesta en su mansión de Washington para la élite política y financiera. Actualmente también está buscando casa en Los Ángeles, según el New York Post.

El fundador de Amazon tiene una munición sin igual para respaldar estos intereses. Es la persona más rica del mundo, con un patrimonio de US$ 125,600 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Su interés en el arte podría tener un impacto significativo en un mercado donde los nuevos compradores a menudo son responsables de un impulso de los precios.

Yusaku Maezawa, de Japón, irrumpió en la escena en el 2016, y compró arte por US$ 98 millones en dos días; un año después, pagó US$ 110 millones por una pintura de Jean-Michel Basquiat, un récord para un artista estadounidense en una subasta. El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman compró ‘Salvator Mundi’ de Leonardo da Vinci por un récord de US$ 450 millones en el 2017. La obra maestra estaba expuesta en el superyate Serene, según Artnet.com.

Tras una desaceleración en el 2019, el extremo superior del mercado del arte está preparado para un impulso con dos colecciones significativas, y un valor potencial de US$ 1,000 millones.

“Sea cual sea su motivación”, dijo Wendy Cromwell, asesora de arte con sede en Nueva York, “Bezos está comprando arte en el momento adecuado”.