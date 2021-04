La India superó este lunes los 17 millones de casos y las 195,000 muertes, convertida en el epicentro global de la enfermedad tras cinco días rompiendo récords de contagios, algo que ha empujado a varios países a vetar los vuelos desde la India ante el temor a la propagación de nuevas variantes.

Con 352,991 nuevos contagios y 2,812 muertes en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud indio confirmó hoy los peores datos registrados hasta el momento, multiplicando por treinta el promedio de infecciones y fallecidos que reportaba hace solo tres meses.

El rápido deterioro ha llevado a la nación asiática a una grave crisis en la que, pese a su importante industria farmacéutica, ve consumirse rápidamente las reservas del país, con escasez de oxígeno para tratar a los pacientes y de algunos medicamentos.

Variantes de preocupación

Esta segunda ola de contagios, muy superior a la primera (que en su pico en setiembre registró menos de 100,000 casos diarios), comenzó a finales de febrero coincidiendo con una falta generalizada de precauciones entre la población, y la circulación de variantes importadas del virus y de nuevas mutaciones halladas en la India.

El Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India (Insacog), formado por diez laboratorios nacionales para analizar el comportamiento del virus, detectó altos números de las variantes halladas inicialmente en el Reino Unido y en Sudáfrica.

El Insacog identificó así alrededor de 1,600 casos positivos para la variante de Reino Unido (B.1.1.7), y más de 100 muestras de la variante sudafricana (B.1.351), de un total de 15,000 pruebas analizadas, indicó el médico investigador Rajib Dasgupta.

A ello se suman 732 positivos para las dos mutaciones encontradas en la India (E484Q y L452R), a las que se les confiere una mayor capacidad de propagación y de esquivar el sistema inmune.

Sin embargo, los hallazgos difieren según la región, aclaró, y así mientras en el estado occidental de Maharashtra, el más afectado, el 35% de las muestras con variantes se corresponden a las halladas en la India, en Nueva Delhi ese porcentaje es del 50% de la británica y la otra mitad de las mutaciones indias.

El Insacog advirtió no obstante de que los análisis hasta ahora no son concluyentes, y “los datos actuales no sugieren que el aumento de casos se deba únicamente a una variante o a un factor en particular”.

Pero esto no ha evitado que los temores a nuevas olas de contagio impulsadas por variantes originadas en la India hayan llevado a varios países a imponer el veto a todas las personas procedentes del país asiático.

En los últimos días, Alemania, Emiratos Árabes, Canadá, Kuwait, Omán, Hong Kong, Arabia Saudita, Singapur, Nueva Zelanda y Bangladesh suspendieron los vuelos con la India como medida de seguridad, a los que se suma Italia, que anunció la prohibición de entrada para cualquiera que haya estado en el país asiático en los últimos 14 días, o Maldivas, que impondrá el veto a partir de mañana martes.

Ayuda internacional

Aunque algunos Estados han cerrado sus fronteras a los viajeros procedentes de la India, la crisis sanitaria que vive el país, que ha dejado imágenes de hospitales saturados y masivas cremaciones, ha despertado también el apoyo internacional.

Entre esos países están Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea, que han ofrecido a la India el envío de suministros médicos necesarios para atender al creciente número de enfermos.

Estados Unidos anunció el domingo el envío “inmediato” de recursos médicos y materias primas para fabricar vacunas.

El envío de componentes químicos y principios activos para la fabricación de medicamentos es clave para la India, sede del mayor productor de vacunas del mundo, el Instituto Serum (SII), productor de la fórmula antiCOVId del laboratorio británico-sueco AstraZeneca.

El Reino Unido aseguró también hoy que hará “todo lo posible por aliviar el sufrimiento” de la India y enviará ventiladores ante la gravedad de la crisis, después de que se conocieran decenas de casos de muertes por falta de oxígeno médico en los hospitales.

China, Pakistán, Emiratos Árabes y Australia, entre otros países, también han ofrecido ayuda a la India, que todavía ve lejos el momento en el que logrará doblegar esta curva de contagios.