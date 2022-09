Según estimaciones de los expertos, el huracán Ian podría costar a las aseguradoras hasta US$ 47,000 millones y afectará el crecimiento de Estados Unidos.

La consultora especializada CoreLogic señaló que las pérdidas ligadas al viento en las propiedades residenciales y comerciales alcanzarán unos US$ 22,000 a US$ 32,000 millones para las aseguradoras, mientras las pérdidas por inundaciones podrían ascender a US$ 6,000 a 15,000 millones.

“Se trata de la tormenta más costosa en Florida desde que el huracán Andrew tocó tierra en 1992. Un número récord de casas y propiedades se perdieron por las características intensas y destructoras del huracán Ian”, sostuvo CoreLogic en un comunicado.

Por su parte, la agencia calificadora Fitch evalúa las pérdidas aseguradas en un rango de US$ 25,000 a US$ 40,000 millones en Florida, un monto que podría elevarse en función del impacto de Ian en los estados más al norte.

Fitch destacó que muchos grupos de seguros abandonaron su cobertura en Florida, un movimiento que llevó a la quiebra de varias pequeñas empresas del sector. Asimismo, las proyecciones no consideran los inmuebles que no tienen seguro por inundación, que son la gran mayoría en Florida.

Según datos de la consultora Milliman, solo 18,5% de las casas en los condados bajo orden de evacuación tienen un seguro con el organismo público encargado de dar esta cobertura (National Flood Insurance Program o Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones).

Además, con los cortes de electricidad, las anulaciones de vuelo y los daños a la producción agrícola, Ian también perturbará de forma importante la actividad económica del Estado por lo menos unos 10 días.

En tanto, el impacto sobre el PIB estadounidense debería ser de 0.3 puntos porcentuales, estimó Gregory Daco, economista de EY-Parthenon.

Con información de Agencia AFP.