Gobierno venezolano ajusta precios regulados de ocho productos alimenticios

El Gobierno venezolano ajustó los precios regulados de 8 de los 25 productos alimenticios a los que les comenzó a controlar su valor la semana pasada, según una gaceta extraordinaria disponible hoy.

En el decreto, se informa sobre el aumento de precio de 7 productos como los huevos, que pasaron de 81 bolívares soberanos (US$1.32 dólares según la tasa oficial) a 120 (US$ 1.96); la mortadela, de 18 bolívares soberanos (US$ 0.29 ) a 90 (US$ 1.49) y la mantequilla, de 42 bolívares soberanos (US$ 0.68) a 70 (US$ 1.14).

También fueron elevados los precios de la mayonesa, a 58 bolívares soberanos (US$ 0.95); la margarina, a 65 bolívares soberanos (US$ 1,06 dólares); la salsa de tomate, a 114 bolívares soberanos (US$ 1.86 dólares), y la sal, a 31.50 bolívares soberanos (US$ 0.51).

En tanto que, a la harina de trigo panadera le fue bajado el precio, pues pasó de 52 bolívares soberanos (US$ 0.85) a 20 (US$ 0.32).

Algunos de estos productos ya no se encuentran en los supermercados, como los huevos y la mayonesa.

El Gobierno venezolano fijó la semana pasada los precios de estos y otros 17 productos como el arroz, la pasta y la harina de maíz, ya escasos en el país.

Este sábado oficializó también la regulación de precios de ocho productos de higiene personal y limpieza, como el jabón de tocador o de lavar.

La medida de fijación de precios se enmarca en el plan de "recuperación" económica del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y busca "proteger la estabilidad de los precios" pese a que el país se encuentra sumergido en un violento escenario de hiperinflación.

La oposición y la principal patronal de Venezuela , Fedecámaras, han rechazado esta medidas, que aseguran que causarán mayor desabastecimiento.