La reciente remoción de tres ministros por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sumada a cifras sobre el impacto fiscal de una polémica reforma a la salud que se tramita en el Congreso, aumentó el martes la incertidumbre en los mercados, que registraron nuevas desvalorizaciones.

A casi siete meses de mandato, Petro removió el lunes en la noche de sus cargos a los ministros de Educación, Alejando Gaviria; del Deporte, María Isabel Urrutia y de Cultura, Patricia Ariza.

Tras el anuncio, el peso colombiano se depreció un 2.03% a 4.856,85 unidades por dólar, mientras que el índice accionario MSCI COLCAP se contrajo un 1.55% a 1.187,56 puntos.

Por su parte, en el mercado secundario de deuda pública interna los referenciados títulos TES con vencimiento en mayo del 2042 se desvalorizaron a un rendimiento del 13.562%, desde el cierre del lunes de 13.372%.

Gaviria, un exministro de Salud, mostró en las últimas semanas su inconformidad con los principales puntos de la polémica reforma al sistema de sanidad que presentó Petro a mediados de febrero ante el Congreso, con la que busca extender la cobertura, subir los salarios de los trabajadores del sector y combatir la corrupción eliminando intermediarios para el pago.

En particular, el retiro de Gaviria fue visto como una señal negativa por parte de los analistas, lo que podría tener repercusiones en el debate de la reforma a la salud en el legislativo, pese a que Petro dijo horas antes de retirar al ministro que está abierto a analizar cambios y a buscar consensos en la iniciativa con los partidos de la coalición.

El mandatario tiene hasta el momento una alianza en el Congreso con partidos de izquierda, de centro e incluso de derecha que hacen parte de su Gobierno.

“La salida de Gaviria sugiere que Petro está dispuesto a inclinarse más a la izquierda, pero podría limitar aún más el apoyo del Congreso (...), lo que creemos que probablemente no sea bien recibido por los participantes del mercado”, dijo el analista de Citi en Nueva York, Esteban Tamayo.

“Además, perder el apoyo del Congreso implicaría una menor capacidad para aprobar reformas transformadoras en el mediano plazo”, agregó.

Costo fiscal

Petro planea presentar una reforma laboral y otra al sistema pensional, mientras avanza en la implementación de programas para garantizar el acceso gratuito a la educación universitaria a jóvenes sin recursos y en la entrega de subsidios a familias pobres.

Adicionalmente, los economistas expresaron incertidumbre en torno a cómo se financiará la reforma al sistema de salud que propone Petro, después de que el Ministerio de Hacienda informó que de ser aprobado el proyecto tendría un costo fiscal de entre US$ 1,871 millones y US$ 2,662 millones anuales en los próximos 10 años, pero no reveló detalles de dónde saldrá el dinero.

“Hay un costo adicional por el cambio de sistema que se tienen que asumir en la infraestructura y la discusión de la calidad del nuevo sistema, que en el caso de que sea menor habría mayores costos”, dijo Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, quien consideró que podrían darse desvalorizaciones adicionales en los mercados.

“Todavía puede haber más castigo, porque si bien la gente afuera ya entiende las reformas que vienen y el riesgo que hay, sobre todo en la reforma pensional, al final de cuentas no está plenamente descontado”, explicó.

Para los analistas, el detalle de la financiación de la reforma se conocería en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, previsto para junio.

“En principio tocaría disminuir el gasto en algunas cosas o toca mayor endeudamiento y eso implica ver qué pasa con la regla fiscal”, opinó Sergio Olarte, economista jefe para Colombia de Scotiabank. “Hay mucho que se puede afectar aún”.

(Con información de Reuters)