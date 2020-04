Aunque las fábricas desiertas reducen la demanda de electricidad en todo el mundo, el carbón es en realidad el mayor perdedor.

En Estados Unidos la participación del carbón en la generación de energía ha caído más de 5 puntos porcentuales desde febrero en la red más grande del país, mientras que la producción de plantas de gas natural y parques eólicos se mantuvo estable. Asimismo, en Europa ha bajado 2 puntos. Incluso está perdiendo participación de mercado durante la pandemia en China e India, países en donde el carbón predomina.

Todo se reduce al costo. La energía del carbón es más costosa que el gas y que las energías renovables en muchos lugares y, por lo tanto, es el primer combustible que sale del mercado cuando cae la demanda. Por otro lado, su caída en medio de los bloqueos es una bendición para los esfuerzos para combatir el cambio climático, acelerando un cambio que ya estaba en marcha para eliminar el combustible fósil más sucio.

"Está acelerando la desaparición del carbón", dijo Hannah Newstadt, analista de mercado de energía de Genscape Inc.

Cae producción de minas de carbono en EE.UU.

En Estados Unidos, el carbón ahora suministra solo el 14% de la energía en la red que sirve a 65 millones de personas desde Illinois hasta Nueva Jersey. Eso es menos de casi el 20% en febrero, según un análisis de Bloomberg de los datos del operador de la red, PJM Interconnection LLC. Es el único combustible importante que se desploma.

Los mineros de carbón ya están sintiendo el dolor. Si bien la producción se ha estado deslizando durante años, la disminución se ha exacerbado desde que los estados comenzaron a cerrar amplias franjas de sus economías.

La producción en las minas ha caído un 21% en las últimas tres semanas. El jueves, Arch Coal Inc., el segundo mayor minero de EE. UU., informó su mayor pérdida trimestral desde 2016, suspendió su pronóstico para 2020 y dijo que inició un programa de "separación voluntaria" para recortar al personal en un 30%.

Si bien muchas empresas de servicios públicos aún están obligadas contractualmente a comprar el combustible, muchos envíos se están acumulando en el suelo en plantas de energía, sin usar.

"Nosotros, la producción de carbón, está en caída libre ”, escribió Mark Levin, analista de Benchmark Co., en una nota de investigación.

Competencia con el gas

En Europa, la participación del carbón en la generación de energía se ha reducido al 12%, desde el 14% de hace un año, según datos de Wartsila Oyj, la compañía finlandesa de tecnología energética.

La disminución es particularmente pronunciada en Alemania, donde la electricidad proveniente del carbón duro y el lignito, a veces llamada lignito, cayó al 18% de la generación neta en las primeras dos semanas de abril. Hace un año, representaban el 35%.

Simplemente no pueden competir con el gas. Durante la última semana de marzo, el costo marginal a corto plazo de la generación a carbón fue de 31.80 euros (US$ 34.33) a 33.50 euros por megavatio-hora, según el analista de Bloomberg Jahn Olsen. Los costos de la planta de gas superaron los 25,30 euros por megavatio-hora.

Parte de la razón por la cual el carbón es mucho más caro que el gas en Europa se debe a que los generadores necesitan comprar aproximadamente el doble de los permisos de dióxido de carbono para quemarlo.

En India, la participación del carbón en la combinación de poder cayó al 65% desde el 71% en el mes desde que el Primer Ministro Narendra Modi anunció bloqueos para contener el brote. Las importaciones de carbón del país para centrales eléctricas en marzo cayeron un 28% respecto al año anterior. La participación de las energías renovables, nuclear e hidroeléctrica aumentó. Y en China, la producción de energía térmica, que proviene principalmente del carbón, cayó 8.2% en el primer trimestre, mientras que la energía solar y eólica aumentaron.

El carbón había luchado por competir durante años. Pero se ha vuelto aún más difícil a medida que los precios del gas han caído alrededor del 35% desde principios de noviembre. Cuando se trata de energías renovables, los productores de energía no quieren reducir la energía eólica y solar cuando la demanda disminuye porque no tienen costos de combustible. Y las plantas nucleares son como locomotoras masivas que no pueden acelerarse o desacelerarse repentinamente.

Entonces, cuando la producción tiene que cambiar, el carbón generalmente saca la pajita. "Va a ser el primero que apaguen", dijo el analista de Bloomberg Intelligence Kit Konolige.

Las plantas de carbón no son las únicas que se exprimen. En las regiones con poco o nada de energía de carbón, incluidas Nueva York, Nueva Inglaterra y California, las plantas de gas están sufriendo la peor parte de los bloqueos. Y en Europa, Electricite de France y Vattenfall están cerrando reactores este verano debido a la baja demanda y la caída de los precios.

Pero el carbón está siendo golpeado con más fuerza.

“Hay carbón que se parece mucho al perdedor del mercado energético”, dijo en una entrevista Carlos Perez Linkenheil, analista senior de Energy Brainpool, con sede en Berlín.