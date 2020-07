Internacional







Buffett dona acciones de Berkshire por US$ 2,900 millones Buffett dijo el miércoles que solo recibió beneficios fiscales “menores” de las donaciones. En los últimos 15 años, cada US$ 1,000 de contribuciones le han permitido deducir algo menos de US$ 1 de sus ingresos imponibles, según el comunicado.