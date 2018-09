El Brexit le cuesta US$ 651.45 millones semanales al Reino Unido Un estudio publicado por el diario inglés The Guardian muestra los escenarios económicos del Reino Unido si no hubieran firmado por el Brexit en el referéndum.

El Reino Unido aún no consigue una salida segura del bloque europeo. (Foto: Reuters)