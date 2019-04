Bolivia inyecta dinero para evitar iliquidez bancaria

El Banco Central de Bolivia anunció la inyección de US$ 50 millones para subsanar la falta de liquidez que afecta al sistema bancario y prevenir efectos mayores en la economía, que pasa por una desaceleración.

El ente emisor redujo el encaje legal para los depósitos en moneda extranjera en 15 puntos lo cual puso a disposición de los bancos 350 millones de bolivianos (unos US$ 50 millones), dijo su presidente Pablo Ramos. “El gran estrés de falta de liquidez se presenta en abril, lo tuvimos los pasados años y este año queremos evitarlo”, agregó.

El encaje legal es una parte del dinero que los bancos depositan al Banco Central como garantía de los movimientos en moneda extranjera o boliviana. Es la tercera vez en tres años que el Banco Central aplica una medida similar.

Bolivia atraviesa el cuarto año consecutivo con una balanza comercial deficitaria, según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), mientras que el gasto público se mantiene. Debido a la caída de los precios de las exportaciones Bolivia registra déficit comercial desde el 2015, cuando la balanza fue negativa en US$ 843 millones.

En el 2016 el déficit alcanzó los US$ 1,305 millones y al año siguiente bajó a US$ 970 millones, mientras que en el 2018 llegó a US$ 936 millones.

El dinero será para otorgar créditos de vivienda social y productivos que son los que promueve la política económica del presidente Evo Morales.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, José Antonio Sivilá, aplaudió la medida y aseguró que con ello se promoverán los créditos.

Expertos financieros de la calificadora de riesgo Moody’s advirtieron la semana pasada que la falta de liquidez era uno de los mayores problemas del sistema financiero boliviano.

La noticia se conoce en momentos en que el Fondo Monetario Internacional bajó sus previsiones de crecimiento de Bolivia a 4% para este año, medio punto menos que la previsión del gobierno.

La medida también ayudará a incrementar las reservas Internacionales, que pasan por una baja. Luego de que en el 2014 el país lograra acumular poco más de US$ 13,000 millones en reservas internacionales -el equivalente al 40% del Producto Bruto Interno (PBI)- la baja de los precios de las exportaciones y los cambios financieros externos provocaron que cayeran el año pasado a poco más de la mitad: US$ 6,900 millones.