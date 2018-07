Aranceles afectan ganancias de automotrices estadounidenses

Una disputa comercial y los elevados aranceles sobre el acero y aluminio han puesto presión sobre las ganancias del sector automotor, lo que provocó que General Motors recortara sus proyecciones y lastró las acciones de Ford Motor Co. y de fabricantes de autopartes.

GM señaló que ha habido “aumentos recientes y significativos en los costos de materiales”, por lo que ahora pronostica ganancias de US$ 5.14 por acción para el 2018, debajo de su anterior pronóstico de US$ 6 y de las expectativas de los analistas de US$ 6.42.

El mes pasado, la automotriz alemana Daimler AG redujo su perspectiva de ganancias para el 2018, debido en parte al aumento de los aranceles de China para los autos de Estados Unidos.

La compañía dijo que ahora prevé menos ventas de sus camionetas y mayores costos en su división de autos Mercedes-Benz como resultado de los aranceles. Indicó que “este efecto no puede compensarse completamente con la reasignación de los vehículos a otros mercados”. Daimler produce sus vehículos en Estados Unidos.

Las ganancias de Ford del segundo trimestre bajaron 48% respecto al año pasado, debido principalmente a las secuelas de un incendio en una planta que produce las pickup serie F. Las acciones de la empresa estuvieron a la baja durante gran parte de la jornada y cerraron a 10,51 por acción. Los títulos de GM cayeron 1.8% para cerrar en US$ 37.66.

A fines de mayo, el presidente Donald Trump impuso altos aranceles sobre el acero y el aluminio proveniente de Canadá, México y la Unión Europea. El arancel de 25% sobre el acero y de 10% sobre el aluminio _que entraron en vigor en junio_ han elevado los costos considerablemente y los productores nacionales han aumentado sus precios.

“Nuestra mayor exposición es el acero y el aluminio cuando observas todas las materias primas”, dijo Mary Barra, directora general de GM. “Y francamente, el principal factor de eso es el acero”.

Trump está sopesando imponer aranceles a automóviles y autopartes, una medida que el mandatario dijo ayudaría a los trabajadores estadounidenses, pero que podría inflar los precios de los vehículos, lo que hace que los productores de Estados Unidos sean menos competitivos y podría provocar represalias de otros países.

La semana pasada, el Centro de Investigación Automotriz estimó que los posibles gravámenes de 20% a 25% a las importaciones de autos y autopartes aumentaría el precio de un vehículo promedio en US$ 4,400. Los aranceles eliminarían además más de 714,000 empleos de Estados Unidos.