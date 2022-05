La Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) afirmó que el sector manufacturero del país operó al 28% de su capacidad instalada durante el primer trimestre del 2022, lo que significa un incremento de nueve puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se ubicó en 19% luego del colapso económico ocasionado por el chavismo.

“Venimos creciendo en cuanto a unidades de producción y unidades de venta comparado con periodos anteriores”, afirmó el presidente de la Conindustria, Luigi Pisella.

La industria de alimentos, bebidas y tabaco es el sector que registra la mayor operatividad al trabajar a 31% de su capacidad instalada, seguido de las empresas de cauchos y plástico, con una actividad del 30%, y de las compañías tanto químicas y farmacéuticas como de productos no metálicos, que operan al 29%, siempre según Conindustria.

Según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial elaborado por el gremio, el 64% de los encuestados reportó un aumento en su producción durante los primeros tres meses del 2022 y el 70% dijo que sus ventas crecieron en ese periodo respecto al primer trimestre del 2021.

Asimismo, el 56% de los empresarios aseguró que los pedidos de sus clientes fueron mayores.

Por otra parte, el 29% de los encuestados dijo que aumentó su nivel de empleo, el 53% respondió que ha sido igual, el 15% que disminuyó poco y el 3% que bajó mucho.

Pisella señaló que el ingreso promedio de los obreros de la industria subió de US$ 78 a US$ 130 en el último año, mientras que la remuneración del profesional y técnico del sector pasó de US$ 172 a US$ 339 y el de la gerencia de US$ 414 a US$ 779.

Los industriales aún se enfrentan a varios problemas para operar, principalmente la “baja demanda nacional, la falta de financiamiento, los excesivos tributos fiscales y/o parafiscales y la competencia de productos importados”, reflejó la encuesta.